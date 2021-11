Novo espetáculo da Artrupe “Rio das Cobras” estreia em Manaus

“Rio das Cobras” é um projeto que reúne experimentos cênicos ritualísticos, música, intervenções performativas, fotografia e vídeo-arte | Foto: César Nogueira

Manaus (AM)- O novo espetáculo de teatro da Artrupe, “Rio das Cobras”, de Victor Kaleb, estreia nesta sexta-feira (3), às 22h no Centro Cultural Barravento, localizado na rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14.

O trabalho também será apresentado no sábado (4), às 22h, e no domingo (5), às 10h. Todas as sessões são gratuitas. Este é o quarto espetáculo de teatro da Artrupe, o primeiro desde “Inquietações” (2017), também dirigido por Kaleb.

“Rio das Cobras” é um projeto que reúne experimentos cênicos ritualísticos, música, intervenções performativas, fotografia e vídeo-arte. Cada vertente dialoga com a outra formando um conjunto, mas também funcionam de forma independente. O projeto foi contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2019, da Manauscult.

A concepção do espetáculo veio através de uma pesquisa que Kaleb desenvolveu em Amsterdã e Viena com o bailarino e performer Robert Stejin, em que eles investigaram as divindades da Cobra Canoa, dos povos indígenas do Alto Rio Negro; do Oxumaré, orixá que é o símbolo da continuidade e da permanência; e da Serpente Arco-Íris, deusa criadora da vida para os povos aborígenes da Austrália.

Além disso, Kaleb participou do workshop com a pesquisadora/xamã Corine Sombrun onde aprendeu exercícios de estado de transe, utilizados por xamãs da Mongólia, que provocam diferentes tipos de canto e fala e movimentações no corpo.

O Rio das Cobras teve seus ensaios interrompidos em 2020 por conta da pandemia retomando em agosto deste ano. Além das apresentações no Barravento, a conta oficial do espetáculo no Instagram dará continuidade às atividades do projeto, incluindo fotografias e vídeos relacionadas às atividades desenvolvidas pelo grupo.

