Largo de São Sebastião ganha decoração especial de natal; veja fotos

Manaus (AM) - O circuito Largo de São Sebastião recebeu a tão esperada decoração natalina, e o Centro Cultural Palácio da Justiça abriu as portas como a Fábrica do Papai Noel. Entre as atividades, que fazem parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, o público contou com a iluminação da tradicional árvore, um grande presépio, show de fogos e luz no Teatro Amazonas, e várias atrações musicais ao longo da noite.

O secretário Marcos Apolo Muniz destacou que, a partir de agora, o espaço conta com uma programação diversa, com teatro de bonecos, contação de histórias com a Companhia Trilhares, e shows de artistas como Sinézio Rolim, Lucilene Castro, Fátima Silva, Angelo Márcio e Fátima Silva.

A estreia teve a participação de nomes como Lorenzo Fortes, Raylla Araújo, Davi Lucas e Izabelle Ribeiro, além da Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

" Essa programação toda do Natal foi feita especialmente pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e o objetivo é justamente encantar as pessoas, trazer as famílias para o Largo de São Sebastião " , afirma o titular da pasta.

No Centro Cultural Palácio da Justiça, que vai funcionar até 23 de dezembro, das 17h às 21h, as crianças puderam tirar fotos com o Papai Noel e conhecer os setores da casa do bom velhinho. Conforme Marcos Apolo, a proposta é proporcionar uma experiência completa para as crianças.

“Onde nós estamos agora é o nosso Palácio da Justiça, onde a gente vê a Fábrica do Papai Noel, então Papai Noel fica recebendo as crianças. E as crianças não vão só tirar fotos, elas na verdade vão viver uma experiência aqui dentro, esse é o objetivo”, comentou o secretário.

“E lá no Teatro, a partir do dia 10, teremos o espetáculo ‘Um presente para o Natal’, você que vier à noite, vai ver o Largo todo iluminado para tirar foto, passear com sua família. Temos também o Natal Itinerante, estaremos em 20 municípios do estado do Amazonas, tudo isso feito com muito carinho”.

Daniele Santiago destacou o envolvimento de toda família no evento. “Estamos aqui em quatro, o mais importante é o envolvimento da família toda”, afirmou. “A equipe toda está de parabéns, bem lúdico, as crianças adoraram”.

As irmãs Lara e Layla também aprovaram a programação, que definiram como mágica. “Eu achei o evento bem mágico, eu gostei muito. A equipe está de parabéns porque achei o evento bem legal, as crianças se divertiram, eu e minha irmã a gente se divertiu e eu gostei muito”, disse Lara.

“O evento foi muito mágico, achei muito bonito. Eu gostei de tirar foto com o Papai Noel”, reforçou Layla.

Já Sara gostou mesmo foi da Fábrica do Papai Noel, onde conheceu o ateliê da Mamãe Noel. “Eu senti realmente que foi uma experiência mágica, foi incrível, eu amei. A gente foi na fábrica de brinquedos, fomos ver alguns brinquedos que já estavam prontos, depois a gente foi para o ateliê da Mamãe Noel, e separou alguns retalhos. Foi bem legal!”

E você pode conferir os detalhes, todas as informações sobre “O Mundo Encantado do Natal” no Portal da Cultura, cultura.am.gov.br



