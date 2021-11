Nova edição de “ClownBARÉ” estreia nesta quarta-feira (1°)

Cada cidade visitada pelo “Palhaçaria Navegante”, no mês de maio, recebeu apresentações do projeto “Roda na Praça” | Foto: Laryssa Gaynett

Estreia nesta quarta-feira (1º), às 20h, a nova edição do ‘ClownBARÉ’, espetáculo inspirado nos cabarés circenses.

A produção foi gravada durante o projeto “Palhaçaria Navegante”, que passou por seis municípios do interior em um barco recreio, e ficará disponível no Youtube da FitaCrepe Filmes ( https://bit.ly/CanalFitaCrepe ).

Como parte do projeto, também será lançado, nesta terça-feira (30), às 17h, no Casarão de Ideias (rua Barroso, 276, Centro), um documentário que registra as andanças dos artistas durante o “Palhaçaria Navegante” e tudo o que eles vivenciaram no caminho. No ano que vem, o projeto irá para mais três municípios.

Para a atriz e coordenadora de produção Ana Oliveira, o apoio de editais foi essencial para a realização do projeto.

" Não conseguimos fazer um projeto dessa magnitude sem fomento público. Primeiro, pela logística do nosso estado, que é cara; segundo, porque na lógica do mercado o financiamento privado costuma ir para os grandes centros. Graças ao apoio tanto do Estado quanto da Funarte conseguimos uma verba que desse conta de bancar essa proposta " Ana Oliveira, atriz e coordenadora de produção

Cada cidade visitada pelo “Palhaçaria Navegante”, no mês de maio, recebeu apresentações do projeto “Roda na Praça” em formato de cortejo, com números musicais e lúdicos, além de DVDs do espetáculo “Imundo de Sofia”, de Ana Oliveira, que foram entregues à respectiva Secretaria Municipal de Educação ou Cultura. Os municípios visitados foram: São Paulo de Olivença, Tefé, Coari, Codajás, Tabatinga e Anori.

O elenco contou com os artistas Ana Oliveira, Denys Cauper, Jean Palladino, José Gregório, Kássia Nascimento, Klindson Cruz, Marcos Efraim e Teffy Rojas, além de Robson Andrei na direção musical. O registo audiovisual foi realizado por Valentina Ricardo e Laryssa Gaynett, e a montagem, cor e finalização do documentário é de Wesley Santos.

A iniciativa foi contemplada no Programa Cultura Criativa 2020/Lei Aldir Blanc, por meio dos Prêmios Feliciano Lana e Equipa Cultura, uma parceria do Governo do Amazonas com o Governo Federal; e pelo Prêmio Funarte de Apoio ao Espetáculo Circense 2020, do Governo Federal.

