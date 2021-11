‘Selvagem’ e ‘O Homem Que Vendeu Sua Pele’ estreiam no Cine Casarão

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta semana, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, contará com dois filmes inéditos em sua programação: ‘Selvagem’ e ‘O Homem Que Vendeu Sua Pele’, em Manaus.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Com direção de Kaouther Ben Hania, ‘O Homem Que Vendeu Sua Pele’ entra na programação nesta quinta-feira (2), às 16h30.

Sam Ali, um jovem sírio sensível e impulsivo, trocou seu país pelo Líbano para escapar da guerra.



Para poder viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma obra de arte de prestígio.

Sam, entretanto, percebe que sua decisão pode significar qualquer coisa, menos liberdade. O filme será reexibido domingo (5), às 16h30.

Já na sexta-feira (3), às 17h30, ‘Selvagem’ também entra em cartaz. Sob direção de Diego da Costa, o filme mostra Sofia, que tem um objetivo muito claro: passar no vestibular, achar um emprego e sair de casa.

Porém, quando a escola onde estuda é ocupada pelos seus amigos e colegas de classe, ela se vê em um dilema entre continuar estudando sozinha ou compartilhar seu conhecimento na transformação da escola.

Ainda na programação da semana, permanecem os filmes ‘Uma História de Família’ (sexta, às 15h30), ‘O Novelo’ (sábado, 17h30) e ‘8 Presidentes, 1 Juramento’ (sábado, 19h30).

O Cine Casarão também segue Mostra Belmondo do Festival Varilux de Cinema Francês: ‘O Demônio das Onze Horas’ (quinta, às 18h30), ‘O Homem do Rio’ (sexta, às 19h30), ‘Técnica de Um Delator’ (sábado, 15h30) e ‘Lênon Morin, O Padre’ (domingo, 18h30).

Na quarta-feira (1º), a sala de cinema abre suas portas para sessões gratuitas.

A primeira será ‘A Invenção de Hugo Cabret’, às 16h. Em seguida, às 18h30, serão exibidos os curtas amazonenses ‘Jamar’, de Begê Muniz e ‘Amazônia Real’, de Caroline Fernandes.

