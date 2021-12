Estudantes manauaras criam HQ com clássicos da literatura brasileira

A atividade teve a participação de cerca de 150 alunos. | Foto: Arquivo pessoal

Manaus (AM) - Os alunos da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, na zona norte de Manaus, soltaram a imaginação e criaram histórias em quadrinhos inspiradas em obras da literatura brasileira, como “A Cartomante” e “Dom Casmurro”.

Nasceu daí o “Webtoon literário: um romance com a leitura e sua produção”. A amostra foi divulgada nas redes sociais da escola, e aberta para votação pelo gosto popular.

A amostra foi produzida na segunda-feira (29) e fez parte das avaliações de Língua Portuguesa, por meio do Programa Ciência na Escola (PCE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Voltada à 2ª série do Ensino Médio, a atividade teve a participação de cerca de 150 alunos, de cinco turmas.



A professora de Língua Portuguesa, Gisele Ribeiro, também responsável pela amostra, reforça que o projeto foi uma proposta dos estudantes e destaca a importância da literatura e da cultura da leitura para as crianças e na escola.

" Tudo foi uma sugestão dos alunos, visto seu grande interesse com a cultura. Foi desafiador realizar o projeto, visto que foi trabalhada a literatura brasileira atrelada aos webtoons, da cultura sul-coreana. Mas no fim o resultado foi gratificante, pois eles tiveram mais interesse na leitura, interpretação textual e isso é muito importante. " Gisele Ribeiro, professora

A aluna Kyndelli Monteiro, produtora do webtoon “A Viuvinha”, baseado na obra de José de Alencar, diz que foi uma responsabilidade muito grande reescrever e narrar tudo, mas que a experiência foi muito boa.

" Eu fico muito feliz e agradecida por ter podido narrar e produzir essa história tão bonita como é ‘A Viuvinha’, foi uma experiência muito marcante e eu sei que vou levar isso para a minha vida. " Kyndelli Monteiro, aluna

Releituras

Os webtoons reescritos foram baseados nas obras literárias “Senhora”, “Cinco Minutos” e “A Viuvinha”, todas de José de Alencar; e “A Cartomante” e “Dom Casmurro”, de Machado de Assis.

As obras foram divulgadas nas redes sociais do Instagram e do Facebook, com enquetes, postagem dos vídeos e fotos dos projetos.

Durante o dia da apresentação, foi disponibilizado QR code para a leitura das histórias.

Webtoon

Os webtoons são histórias em quadrinhos originadas na Coreia do Sul, com base diferente das conhecidas no ocidente.

Feitos para serem lidos principalmente em smartphones, sua paginação é no estilo digital, com a leitura da esquerda para a direita, e de forma vertical.

