Espaços públicos de Manaus recebem programação de Natal

Manaus (AM) - Depois do lançamento da campanha “O Mundo Encantado do Natal - Onde a Magia é feita de Alegria”, no Largo de São Sebastião, que encantou o público, o Governo do Amazonas inicia a programação natalina no Teatro da Instalação, nos parques Jefferson Péres e Rio Negro; nos centros estaduais de convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, e no Centro de Convivência do Idoso (CECI) - Aparecida.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que a programação foi descentralizada para que mais pessoas possam ter acesso às atividades sem precisar se deslocar de seus bairros.

“Estamos com atividades em todas as zonas da capital e em mais 20 municípios. As famílias podem se programar e assistir a um espetáculo perto de suas casas, num parque ou centro de convivência que já faz parte do cotidiano da comunidade”, comenta.

Programação

Nesta quinta-feira (2), às 19h, o Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, s/n°, Centro) vai receber o espetáculo “Lá vem o Teatro! Especial de Natal”, do Grupo Criatê, que apresenta contos natalinos cheios de encanto e muita diversão.

Na sexta-feira (03), será a vez da Espatódea Trupe apresentar o espetáculo "Quando a Magia Acontece", no qual uma fada tagarela, um menininho que ama o Natal, e sua irmã que não acredita em papai Noel vão se encontrar numa aventura para ajudar o Papai Noel a entregar presentes.

No sábado (4), vai ter "O Natal de Joaquim", um espetáculo que conta a história de uma visita bem especial e surpreendente na noite de Natal: o menino Jesus.

As apresentações no Teatro da Instalação seguem até 23 de dezembro, sempre de quinta a sábado, às 19h. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.

Nesta quinta-feira (2), às 19h, o Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, s/n°, Centro) vai receber o espetáculo “Lá vem o Teatro! Especial de Natal” | Foto: Divulgação

Centros de convivência

A programação nos centros de convivência inicia na sexta-feira (3). No CECI - Aparecida, às 18h, vai ter apresentação musical “As Pastorinhas de Borba”.

No CECF Magdalena Arce Daou (Av. Brasil, s/n - Santo Antônio), às 19h, a Luzeiros Cultura e Arte vai apresentar "O endereço do Natal", um espetáculo de teatro de bonecos, no qual os personagens embarcam em uma aventura para descobrir o destino da ovelha Bebé, que por sua vez, está à procura de onde fica o Natal.

No mesmo horário (19h), no CECF Padre Pedro Vignola (Rua Gandú, 119 - Cidade Nova), tem apresentação do espetáculo “Lá vem o Teatro! Especial de Natal”, do Grupo Criatê.

A programação nos centros de convivência vai acontecer nos dias 03, 10 e 17 de dezembro.

Parques

No sábado (04) começa o Natal nos parques administrados pelo Governo do Amazonas. No Parque Jefferson Péres (Av. Lourenço da Silva Braga, 1507, Centro), das 18h às 21h, vai ter a trupe de animação Cia de Arte Cristã (CAC), As Pastorinhas de Borba e o show da Banda Badwera.

No domingo (5), das 18h às 20h, tem trupe de animação Criatê, e Fanfarra e personagens da Cia Trilhares.

Já no Parque Rio Negro (R. Beira Mar, 121 - São Raimundo), no sábado, a programação vai ser de 18h até 21h, com palhaços Picolé e Paçoca, Perna de Pau Cle Cle, Odney e o boneco Luizinho; contação de história e fanfarra com a Cia Trilhares.

No domingo, das 18h às 20h, tem atividades circenses com os palhaços Ilê Pimenta, Pipoca, Creme de Leite e Pão Doce; e muita música com a banda Mistura Tropical.

As atividades natalinas nos parques vão acontecer somente aos sábados e domingos até o dia 19 de dezembro.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal - Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

*Com informações da assessoria

