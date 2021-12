Davi Lucas lança minidocumentário e música inédita

O documentário "Minha história, meu milagre" conta sobre o nascimento e a vida de Davi | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O cantor Davi Lucas, de 12 anos e ex-participante do The Voice Brasil Kids, lança seu primeiro single e um mini doc sobre sua trajetória de vida.

O documentário "Minha história, meu milagre" conta sobre o nascimento e a vida de Davi, na qual considera de grande superação.

Davi nasceu perfeito, e Silas Freitas, pai do artista amazonense compôs a canção "Meu Milagre". Só mais tarde, aos 2 anos, o cantor mirim apresentou outros problemas de saúde relacionados à imunidade muito baixa, rim atrofiado, hipospadia, entre outros problemas.

A luta pela saúde e a vida de Davi começava ali.

"Foi quando descobrimos que nosso filho é celíaco, ou seja, não pode comer nada com glúten. Tivemos que mudar toda a alimentação do Davi. Meu esposo viu a necessidade de mudar necessidade de mudar de profissão, e com muito esforço, estudo se especializou na alimentação celíaca", diz Neire Freitas, mãe do cantor.

Com isso, a família criou uma nova fonte de renda para sustentar todo o tratamento do filho artista e cheio de talentos.

Mini Doc "Minha História, Meu Milagre"

O pequeno artista se mostra grande em talento e força de vontade. "Ele é um grande guerreiro. Eu vi e pude perceber durante as entrevistas que fiz com a família e todos afirmam a mesma coisa. Tudo que o Davi faz é com empenho, desde estudar até os ensaios musicais e compromissos que ele precisa cumprir. Ele suporta muitas dores e eu fiquei muito emocionado em produzir e dirigir esse mini documentário", afirma Vinícius Breves.

O pequeno artista se mostra grande em talento e força de vontade | Foto: Divulgação

O diretor do registro audiovisual explica que as gravações ocorreram em Manaus, com familiares, médicos, profissionais que acompanharam Davi, maestro, atores e cantores e lugares que Davi frequenta como o Liceu de Artes Cláudio Santoro, no Sambódromo e o Teatro Amazonas.

Breves mora em Salvador e por isso, a edição foi feita na Bahia. O Clipe de Meu Milagre traz uma proposta que conecta muito com o documentário, no sentido de cronologia e a história do Davi.

"A letra está muito ligada com o nascimento, com a criação e com a aquilo que foi confirmado no coração dos pais do Davi. A narrativa da história dele ao mesmo tempo que ele está cantando", explica o diretor do clipe.

Além de ser tocado pela história do pequeno artista amazonense, o diretor e produtor, Vinícius Breves acredita que bons filmes e boas histórias estão sempre prestes a acontecer.

"Vai depender de quem vai ouvir e entender que aquilo pode se transformar em algo que pode mudar o mundo. O que é muito legal é a percepção dos pais de saber que a história do Davi não é pra exaltá-lo, mas é uma mensagem de esperança. O documentário pode ser um gatilho de mudança para melhor", afirma.

O clipe e o single "Meu milagre' e o mini doc "Minha História, Meu Milagre" já está disponível no canal de Davi Lucas, no Youtube. Davi Lucas Show Oficial. O cantor está no Instagram e Facebook como @davilucasshow.

