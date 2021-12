Projeto de performance “Outras Manau (s)” inicia nesta quinta (2)

A atividade será feita de forma online, no canal do projeto Intercidade, no Youtube | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O projeto ‘Outras Manau(s)’, do artista Francisco Rider, que irá discutir a relação entre a capital amazonense e seu patrimônio histórico e cultural, acontece a partir desta quinta-feira (2), em uma série de encontros debate arte urbana, corpo e direito à cidade a partir de registros da performance "Reservoir".

A atividade será feita de forma online, no canal do projeto Intercidade, no Youtube, sempre das 19h às 20h30 (horário de Manaus).

O projeto foi aprovado no edital Conexões Culturais, da Manauscult, na edição de 2019, inicialmente pensado para circular os bairros da cidade de forma presencial, mas devido à pandemia de convid-19 precisou ser adiado.

Agora, ainda sob os efeitos da pandemia, o projeto tem uma proposta híbrida: Francisco Rider visitou cerca de 15 lugares na cidade com a performance "Reservoir" e a partir dessa semana os registros da performance serão base para reflexões online com diversos convidados.

Os locais escolhidos para a performance, além de refletirem as transformações de Manaus, conectam-se com memórias afetivas de Francisco Rider.

São locais como os antigos balneários Ponte da Bolívia e igarapé do Parque 10, a ponte do São Raimundo, o Parque Amazonense, dentre outros. Para Rider, já durante o registro das performances as reflexões foram surgindo.

A cada registro um recorte temático para debate com os convidados. Participam dos debates, como mediadores, os artistas e pensadores: Sebastião Alves, Michelle Andrews, Turenko Beça, Gabriel Andrade, Otoni Mesquita e Valdemir Oliveira.

As atividades ocorrerão no Canal do Intercidade (youTube): https://bit.ly/Intercidade

Programação:

2 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.

Discussão: Outras Manaus? Mediação: Sebastião Alves.

3 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.



Discussão: Arte Urbana em Manaus/Direito ao uso da Cidade pelos (as) Artistas Manauaras? Mediação: Michelle Andrews.

4 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.



Discussão: Grafite no Corpo Cidade de Manaus. Mediação: Turenko Beça.

6 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.



Discussão: Manaus Invisível/Manaus Soterrada. Mediação: Gabriel Andrade.

8 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.



Discussão: Cidade de Manaus/Arte e Espaço Urbano. Mediação: Otoni Mesquita.

10 de dezembro- 19h às 20h30. Performance: Reservoir, de Francisco Rider.



Discussão: Cidade Corpo-Manaus/Corpo-Performer. Mediação: Valdemir Oliveira.

