Boi Caprichoso apresenta espetáculo "Tradição que Renasce" em Manaus

Manaus (AM) - Manaus vive a expectativa de receber um dos mais esperados eventos de boi-bumbá na capital amazonense dos últimos anos.

Trata-se do espetáculo “Caprichoso, Tradição que Renasce” que comemora os 108 anos de tradição, cultura e folclore do boi negro de Parintins.

A programação desenvolvida no curral Zeca Xibelão no dia 30 de outubro será reproduzida no Manaus Plaza Shopping no próximo dia 11 de dezembro.

A organização do evento é assinada pelo Boi Caprichoso em parceria com o Movimento Marujada.



A venda do primeiro lote de ingressos com camisas ao preço de cem reais iniciaram na última sexta-feira no quiosque da loja Canto Caprichoso no Manaura Shopping.





" As vendas foram um sucesso já no primeiro dia e em três dias já vendemos 50% do primeiro lote. " Amauri Vasconcelos, proprietário da loja Canto Caprichoso

Itens individuais e coletivos do bumbá como marujada de guerra, tuxauas, vaqueirada, CDC e Troup Caprichoso, entre outros, farão parte do espetáculo que volta ao lugar de ascensão do boi-bumbá em Manaus, com Arlindo Júnior e outros artistas, na antiga TVlândia onde hoje está localizado o Plaza.





" De forma inédita vamos levar para Manaus um espetáculo todo montado em Parintins. " Jender Lobato, presidente





Os torcedores que tiverem dúvidas sobre o evento podem manter contato no telefone (92) 98833-0777.

O presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, explica que as camisas dos ingressos serão entregues a partir do dia 9 de dezembro.

