Ceti na zona Norte de Manaus recebe espetáculo de Natal

Manaus (AM)- A campanha “O Mundo Encantado do Natal – onde a magia é feita de alegria”, chegou ao Centro Escolar de Tempo Integral (Ceti) Dra. Zilda Arns Neumann, na zona Norte de Manaus, nesta quarta-feira (1º).

Realizado desde 2019, o “Natal nos Cetis” leva espetáculos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro para as escolas.

O espetáculo “Uma árvore de natal” mostra, por meio da dança, a história do nascimento de Jesus. A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, destacou o trabalho em conjunto das pastas.

" Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa aos estudantes da rede estadual, integrando a cultura e a arte à educação " Kuka Chaves, secretária estadual de Educação

Joana Helena, gestora do Ceti, reforçou como a dança e a cultura são importantes para os alunos. Além da felicidade de sediar um espetáculo de dança em sua escola.

“Esse momento é excepcional na vida dos nossos alunos, pois é muito importante eles conhecerem a cultura artística do nosso estado, além de ser tudo muito lindo, traz esse aprendizado para eles, despertando a criatividade e interesse na arte”, opinou Helena.

No total, quatro encenações serão apresentadas nos Cetis de Manaus e do interior do Amazonas: “Uma Carta de Natal”; “Tonho e Paco”; “Uma Árvore de Natal”, e “Natal Caboclo", com abordagem de variados estilos artísticos, como o canto, dança e performances musicais.

Abertura

Na segunda-feira (29), o projeto chegou a Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, para apresentação do espetáculo “Uma Carta de Natal”, com a Orquestra Jovem, Coral Adulto e Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. As apresentações seguem até o dia 14 de dezembro.

Além de Manaus, as cidades de Parintins, Nhamundá, Iranduba, Envira, Boa Vista do Ramos e Barreirinha vão ter as encenações em suas escolas.

Programação

Na sexta-feira (3), é a vez do Ceti Senador Petrônio Portella, na zona centro-oeste de Manaus, assistir a “Tonho e Paco”, enquanto em Parintins o “Natal Caboclo” vai ser encenado na Escola Estadual São José Operário.

