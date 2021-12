Parada do Orgulho LGBTQ+ realiza 21ª edição neste domingo em Manaus

Neste ano, o evento terá dois palcos, um na avenida Eduardo Ribeiro e outro na rua José Clemente. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Retornando às ruas do Centro Histórico de Manaus, a 21ª edição da Parada do Orgulho LGBTQ+ ocorre no domingo (05/12), na avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e Saldanha Marinho, a partir das 15h. Realizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOLGBT), o evento conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Com o tema “Resistindo a intolerância e vencendo a pandemia”, a parada busca conscientizar e reforçar os direitos da população, além de celebrar as conquistas da comunidade, ao som de música eletrônica, shows de drag queens e shows musicais com bandas de diversos estilos.

Atrações

De acordo com a assessoria do evento, neste ano, o evento terá dois palcos, um na avenida Eduardo Ribeiro e outro na rua José Clemente. No primeiro palco, a festa fica por conta dos DJs Werison Felizardo e Thayza Rodrigues, além de shows da Banda Impakto, Vanessa Auzier e Luciano Araújo, com apresentação de Andréa Brasil. Já o segundo palco conta com a participação dos DJs Waldemir Rabelo, M’Caio, Shayara Ross, Naomy Lopes, Jhon Vegas e Yaago Gloss.

O acesso ao evento é gratuito, sendo obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação na entrada.

Haverá distribuição de álcool em gel pela coordenação na entrada do evento.

