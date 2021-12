Carnaval: Banda do Boulevard cancela edição de 2022 em Manaus

A Banda do Boulevard volta atrás e reafirma compromisso com a segurança. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Banda do Boulevard não vai realizar o tradicional carnaval de rua em 2022. O anuncio foi feito nessa quinta-feira (2), nas redes sociais do bloco, que é um dos mais antigos e festejados de Manaus. O motivo do cancelamento da banda é a pandemia da covid-19, com o surgimento da variante Ômicron.

Segundo a organização, os próximos meses devem ser de observação e não de colocar as pessoas em risco.

Em outubro deste ano, a Banda do Boulevard havia anunciado que o tema escolhido para o carnaval do ano que vem seria: “Paz, Esperança e Fé”.

A tradicional banda de rua porém volta atrás e diz, em nota, que este momento pede sacrifícios e responsabilidade de todos.

Manacapuru cancela festa de Réveillon



Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, foi a primeira cidade do Amazonas a cancelar oficialmente a festa de réveillon 2021. O anúncio foi feito pela Prefeitura em perfis oficiais nas redes sociais e confirmado pela BandNews Difusora FM junto à equipe de comunicação do município. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) já foi comunicada e informa que, além de Manacapuru, nenhum outro município tomou a mesma medida até o momento.

A Prefeitura de Manaus deverá tomar alguma decisão até o dia 12 de dezembro.

