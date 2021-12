‘Sunset da Papaizinha’ de Márcia Novo marca retorno da Água Cristalina

Mais conhecida como “papaizinha”, a cantora Márcia Novo destaca que a festa é uma versão inovadora dos bailes | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- No próximo dia 8 de dezembro, feriado estadual, acontece a primeira edição do “Sunset da Papazinha” da cantora Márcia Novo . O evento terá atrações especiais e marcará o retorno da banda Água Cristalina com a nova formação.

O show acontece no Luar de Uaicurapá, bairro Vieiralves, zona Sul. Mais conhecida como “papaizinha”, a cantora Márcia Novo destaca que a festa é uma versão inovadora dos bailes que costuma apresentar ao público.

“O show vai ser um baile efervescente viajando em bregas, lambadas e muitos clássicos do Boi-Bumbá. Essa edição vai ser na pegada sunset, começando às 15h com a Banda Água Cristalina e na sequência, eu e os meus convidados Marcinha e Frederico agitam no palco até às 22h.” destacou.

O evento será marcado pelo retorno da banda Água Cristalina com uma nova formação. O som que conquistou os amazonenses terá, a partir de agora, a cantora Vanessa Alfaia e o cantor Ivaldo Taslem.

O grupo está com nova formação | Foto: Reprodução

Márcia Siqueira, levantadora oficial de toadas do Garantido, e o cantor Frederico Ramos, vocalista da banda The Stone Ramos, completam o line-up do Sunset que acontece no Luar do Uaicurapá, localizado na Avenida Rio Madeira, bairro Vieiralves, zona Sul de Manaus.

Ingressos individuais e mesas podem ser comprados nas Centrais Oba Ingressos, via PIX pelo WhatsApp (92) 98401-1115 e no site Baladapp com acréscimo da taxa de serviço do site.

Os ingressos estão custando pista R$ 35, camarote (área vip) R$ 65 por pessoa e a mesa com 4 lugares a partir de R$ 220.

No dia do evento também será disponibilizado ingressos na bilheteria. Para entrar no local será obrigatório o uso da máscara e apresentação da carteira de vacinação.

