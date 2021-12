Exposição ‘Cúpula' comemora 125 anos do Teatro Amazonas em Manaus

A mostra é composta por produções de 38 artistas plásticos. | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM) - Nesta segunda-feira (06/12), às 18h, acontece o lançamento da exposição coletiva “Cúpulas – Teatro Amazonas 125 anos”, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro).

A mostra é composta por produções de 38 artistas plásticos que, por meio de diversas técnicas, trazem suas concepções representando nuances inspiradas no principal elemento da arquitetura do Teatro Amazonas.

A exposição estará aberta para visitação a partir desta terça-feira (07/12) até o mês de abril, no horário de funcionamento do centro cultural. A entrada é gratuita e deve ser agendada no Portal da Cultura https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/agendamentoEspacos/create .



De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a programação dos 125 anos visa aproximar mais a população do patrimônio histórico.

" Estamos realizando várias atividades para comemorar essa data tão especial do nosso Teatro. Nossa intenção é reforçar o sentimento de pertencimento dos amazonenses em relação ao espaço”, afirma. “A mostra ‘Cúpulas’ apresenta a leitura de vários artistas sobre esse ícone do Teatro Amazonas, e essa é mais uma forma de aproximação, de identificação. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

A programação dos 125 anos do Teatro Amazonas conta com o patrocínio da Distribuidora Atem, que busca enaltecer a cultura e a arte amazonense.

A gerente de Marketing e Comunicação da Atem, Monique Lasmar, ressalta a parceria.

" A proposta da empresa é poder fazer com que mais pessoas conheçam o Teatro Amazonas, a cultura e os artistas amazonenses. " Monique Lasmar, gerente de Marketing e Comunicação da Atem

Mostra

O escritor, dramaturgo e artista visual Sergio Cardoso assina a seleção de obras, assim como a proposta feita aos artistas, que produziram, em sua maioria, pinturas e imagens inéditas.



Entre os artistas que terão suas obras expostas estão Afrânio Santos (BAKV), Alziney Pereira e Kemerson Freitas (Curumiz), Buy Chaves, Cristóvão Coutinho, Cinthia Louzada, Eliane Mezari, Eli Bacelar, Eliberto Barroncas, Francimar Barbosa, Gisele Riker, Fernando Jr., Homero Amazonas, Hebe Sol, Jair Jacqmont, Jandr Reis, Khetllen Costa, Levi Gama, Marcos de Paula, Mário de Paula, Marius Bell, Micael Santos, Monik Ventilari, Nelson Falcão, Noleto, Olvídia Dias, Otoni Mesquita, Priscila Pinto, Rakel Caminha, Rubens Belém, Samantha Karlia, Sebastião Alves, Sebastiaan Klink, Sergio Andrade, Selma Carvalho, Stephanie Belém, Suzana Pires e Zeca Nazaré.

