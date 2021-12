“Made in Rio Funk” reúne Ruivinha de Marte e Jerry Smith em Manaus

O show acontece na próxima sexta | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O Rio de Janeiro invade Manaus com o Maior Baile Funk do Norte. O Made in Rio traz Jerry Smith, MC Don Juan, o fenônomeno amazonense Ruivinha de Marte e a banda Meu Xodó.

O evento acontece na próxima sexta (10) no Copacabana, localizado na avenida do Turismo, no bairro Tarumã.

O primeiro lote promocional tem o valor de R$40 a Área Vip e R$60 Front Stage, c amarotes disponíveis pelo (92) 99253-7006.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo www.ingressofly.com. A comprovação das vacinas completas é obrigatória mediante Registro de Identidade.

Atrações

MC Don Juan tornou-se um dos principais representantes do Funk Paulista no ano de 2017, com o lançamento da canção "Oh Novinha". A canção tornou-se a 20ª mais escutada do país no Spotify.

A música se tornou trilha sonora da novela "A Força do Querer", também da Rede Globo, em cenas da personagem Bibi, protagonizada por Juliana Paes.

A versão clean recebeu um videoclipe também produzido por KondZilla, acumulando mais de 75 milhões de visualizações. Outro sucesso estrondoso foi o videoclipe de "Amar, Amei", produzido por KondZilla, acumulando mais de 180 milhões de visualizações em apenas quatro meses, se tornando o vídeo mais visualizado do artista.

Jerry Smith

Jerry Smith começou sua carreira como cantor de funk no ano de 2015, ao lado de MC Zaac. Em abril de 2016, foi lançado o primeiro single da dupla, "Bumbum Granada", que alcançou a primeira posição nacional nas paradas musicais do Spotify e ITunes, se tornando o clipe mais visto no Brasil em 2016. Em seguida, Jerry lançou seu primeiro solo, "Na Onda do Beat".

Em 2018, lançou os singles "Menina Braba", "Não Se Apaixona" em parceria com MC Loma e As Gêmeas Lacração e DJ Kevin, "Kikadinha" e "Vou Falar Pra Tú". Em janeiro de 2019, lançou em parceria com Wesley Safadão o single "Quem Tem o Dom". Em fevereiro, o cantor lançou seu primeiro EP, Versão Pagodão, com 4 faixas. Em maio de 2019, lançou seu novo single, "Casalzin".

Ruivinha de Marte

Influencer, cantora e humorista amazonense, Anny Bergatin mais conhecida como Ruivinha de Marte é um fenômeno. Recentemente, foi escolhida para participar do novo videoclipe de nada menos que Anitta, ao lado do Dj Pedro Sampaio e da personagem paraense Leona Vingativa.

Só no Instagram e Tik Tok, ela contabiliza mais de 20 milhões de seguidores. Em agosto deste ano, a influencer amazonense foi indicada ao prêmio MTV Miaw 2021, na categoria Reels do Instagram. Famosa por imitar a risadinha de 'galeroso' e usar gírias e expressões do vocabulário amazônico, a jovem de 24 anos.

Meu Xodó

Além dos funkeiros, a festa contará com outro convidado que promete fechar a festa em grande estilo. A banda de forró “Meu Xodó” queridinha do público manauara promete um show estourado.

