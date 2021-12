Comunidade Católica "Shalom" apresenta musical de Natal em Manaus

O espetáculo, apresentado de forma inédita na cidade, é um musical que mescla vários estilos populares, do funk ao reggae | Foto: Silvio Martins

Manaus (AM)- Com o histórico de apresentações natalinas realizadas há seis anos na cidade, o Projeto Artes da Comunidade Católica "Shalom Manaus" lança neste ano um novo musical: “O Pobre de Belém”, trazendo uma nova perspectiva sobre o mistério do Natal.

A apresentação será no dia 21 de dezembro, com duas sessões, às 18h30 e às 20h, no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping.



O espetáculo, apresentado de forma inédita na cidade, é um musical que mescla vários estilos populares, do funk ao reggae. O Pobre de Belém conta a história do nascimento de Jesus de forma bem contemporânea.

Dentro de uma periferia, São Francisco de Assis, inventor do presépio, conta a história do Natal e faz dos moradores os próprios personagens, como Maria e José.

Os ingressos podem ser adquiridos na Livraria Shalom - Rua Rio Jutaí, número 817 no bairro Nossa Senhora das Graças.

Para mais informações ou dúvidas (92) 98116-7024,(92) 98409-1515 ou por meio das redes sociais Instagram/Facebook: @shalommanaus / Shalom Manaus

