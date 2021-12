“Natal Itinerante” chega no bairro Nova Vitória nesta sexta-feira (10)

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- Nesta sexta-feira (10/), o “Natal Itinerante” encerra o roteiro em Manaus, em uma ação no campo de futebol do Nova Vitória, na rua Hibisco, zona Leste, com a presença da primeira-dama, Taiana Lima.

O projeto, que compõe a programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, começa às 17h30, com a carreata do Papai Noel, Mamãe Noel e personagens natalinos pelas principais ruas do bairro.

No palco, durante uma hora, atores da Companhia de Teatro Metamorfose vão apresentar o espetáculo “A Caravana Mágica do Natal”, com personagens tradicionais do Natal. Em cena, eles dançam e fazem brincadeiras com as crianças que estão na plateia.

Após a apresentação do musical, Papai Noel e Mamãe Noel recebem as crianças para fazer fotos.

O “Natal Itinerante” estreou no município de Rio Preto da Eva em 21 de novembro, com a proposta de passar por cinco cidades do interior e cinco bairros da capital, com intervenções artísticas sob o comando da Companhia de Teatro Metamorfose.

No elenco estão os atores Cleyton Tenório, Weldson Rodrigues, Luiz Marçal, Fabrício Mendes, Beatriz Silva, Lien Carneiro, Nicole Tavares, Débora Rodrigues, Jamily Vitória e Aline Cassiano

A confecção de bonecos e adereços é de Paula Andrade, perucaria de João Pontes, criação musical e trilha sonora de Cleyton Tenório, coreografias de Weldson Rodrigues, com direção geral de Socorro Andrade.

“A receptividade do público é muito importante, as pessoas querem ver a arte, querem fazer parte desse momento e nós ficamos muito emocionados”, comenta Socorro Andrade. “Cada espetáculo é novo, as reações são diferentes, está todo mundo está agradecido e estamos felizes de sentir esse calor do público”.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

A iniciativa faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

