Marília Mendonça é o nome mais buscado no Google no ano de 2021

O nome da cantora Marília Mendonça foi o termo mais buscado no Google em 2021. A plataforma de pesquisa divulgou, nesta quarta-feira (8), a lista de “campeões de audiência” no Brasil e no mundo.

Na categoria “passagens”, que é verificada por pesquisas feitas em todo o planeta, a artista aparece em 3º lugar.

A artista aparece em uma terceira categoria de termos mais buscados: a de mortes. A cantora e mais quatro pessoas morreram, em 5 de novembro deste ano, na queda do avião em que ela estava a caminho de um show, em Caratinga (MG). Ela tinha 26 anos e deixou o filho Léo Mendonça Huff, de 1 ano.

Lázaro

Outro nome que figura entre os mais buscados é o do criminoso Lázaro Barbosa . Ele foi caçado por forças policiais em Goiás, no Entorno do Distrito Federal, durante 20 dias até ser morto em confronto no final de junho. Antes disso, o caseiro tinha se envolvido em uma série de crimes bárbaros na região.

Buscas do ano

Marília Mendonça

Eurocopa

Palmeiras

Libertadores

Brasileirão

Corinthians

Copa do Brasil

Mc Kevin

Copa América

Lázaro Barbosa

Mortes

Marília Mendonça

MC Kevin

Lázaro Barbosa

Paulo Gustavo

Bruno Covas

Tarcísio Meira

Eva Wilma

Agnaldo Timóteo

Major Olímpio

Cristiana Lôbo

Música (letra)

Girl from Rio (Anitta)

Estrelinha (Di Paullo e Paulino com Marília Mendonça)

Batom de Cereja (Israel e Rodolffo)

Deus me Proteja de Mim (Chico César)

Drivers Licence (Olivia Rodrigo)

