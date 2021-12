Obras aprimoram sistemas de proteção e preservação do Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas é o principal símbolo cultural e arquitetônico do estado. | Foto: Roberto Carlos/Secom

Manaus (AM) - Na noite desta terça-feira (7) aconteceu a cerimônia de entrega das obras de adequação e modernização dos sistemas de combate a incêndio, pânico, elétrico e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Teatro Amazonas, patrimônio administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As obras foram executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo.

Foram investidos recursos na ordem de R$ 2,6 milhões do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com as adequações, foram implementadas soluções definitivas para problemas de riscos e sinistros. O projeto inclui ainda a instalação de alarme e mecanismo de detecção de fogo e fumaça via wireless (sem fio), troca de vidros da cúpula e telhas. Além de reparos nas pinturas interna e externa do Teatro Amazonas.

Os serviços foram realizados pela Construtora Biapó Ltda., que fez os reparos preservando a arquitetura neoclássica e a memória da chamada Belle Époque amazônica.



A última reforma na parte externa do Teatro Amazonas havia sido realizada no ano de 2012.

Serviços

Foram instalados extintores, novas mangueiras dos hidrantes, barras antipânico, detectores de fumaça e central de alarme. Além da instalação de 16 câmeras. A sinalização das rotas de fuga também foi melhorada.

Houve a reforma dos quadros de distribuição de energia elétrica e cabos. Houve a substituição de lâmpadas incandescentes por tecnologia led, bem como refletores de vapor metálico por led.

Recursos

O investimento de R$ 2,6 milhões no projeto é oriundo do Fundo de Direitos Difusos (FDD), coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e que conta também com a participação do Ministério do Turismo.

O FDD reúne recursos provenientes de condenações judiciais, multas e indenizações com vistas à reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Entendidos com reparação à ordem econômica e outros interesses difusos e coletivos, os valores disponíveis são destinados a projetos de instituições públicas e entidades civis a partir de edital de seleção.

Aniversário

Principal símbolo cultural e arquitetônico do estado, o Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, completa 125 anos no próximo dia 31 de dezembro.

O prédio clássico mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea da capital amazonense.

O local foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, com um estilo arquitetônico renascentista e com detalhes ecléticos.

O espaço foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966.

