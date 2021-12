Ygor Saunier lança “Amazon Drumming” no dia 16 de dezembro

A ideia de fazer um livro tão segmentado existe desde quando Saunier iniciou suas pesquisas com os ritmos musicais da Amazônia | Foto: Klinger Santiago

Manaus (AM)- Pela primeira vez, os ritmos musicais da Amazônia estarão reunidos em um método de ensino para a bateria.

Após o sucesso de “Tambores da Amazônia: Ritmos musicais do Norte do Brasil”, seu primeiro livro, o músico e pesquisador amazonense Ygor Saunier anuncia o lançamento de “Amazon Drumming” no dia 16 de dezembro, às 21h, com transmissão ao vivo pelo seu canal no Youtube.

A ideia de fazer um livro tão segmentado existe desde quando Saunier iniciou suas pesquisas com os ritmos musicais da Amazônia há pouco mais de uma década, em um programa de iniciação científica do CNPq durante sua graduação em Licenciatura em Música na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

No entanto, a escassez de títulos que abordassem a rítmica das manifestações musicais amazônicas, o levou a produzir o seu primeiro livro “Tambores da Amazônia”, que traz uma abordagem interdisciplinar e acessível a não músicos, pois além de falar sobre a rítmica e os instrumentos de percussão de oito manifestações musicais amazônicas, também contempla questões antropológicas e historiográficas.



“Amazon Drumming" é uma obra voltada, especialmente para bateristas, e foi desenvolvido em colaboração com o também baterista, compositor e educador Maurício Zottarelli, natural do estado de São Paulo e radicado em Nova York.

Zottarelli é formado na Berklee College of Music de Boston e é também um artista com indicações ao Grammy Awards, sendo considerado um baterista “excelente”, “dinâmico” e “extraordinário” por muitas publicações musicais de prestígio em todo o mundo, como as revistas JazzTimes e Downbeat.

Mauricio Zottarelli- Músico, baterista, pesquisador | Foto: Site Mzdrums

O livro será disponibilizado gratuitamente em formato e-book a partir de 16 de dezembro no site da Biblioteca Virtual do Estado do Amazonas.

Com um total de 114 páginas, traz um capítulo de abertura direcionando para estudos técnicos e outros dez capítulos, cada um correspondente a um ritmo musical: Carimbó, Boi-bumbá de Parintins, Marambiré, Beiradão do Amazonas, Ciranda de Manacapuru, Gambá de Maués, Marabaixo, Marujada de Bragança, Zouk e Batuque do Curiaú.

Por se tratar também de um projeto bilíngue, o lançamento da versão em língua inglesa é previsto para o final de julho de 2022.

A obra é dedicada a Waldo Mafra, o Mestre Barrô, do Gambá de Maués – mestre de cultura popular, pesquisador e museólogo – que era de tio Ygor e faleceu em agosto deste ano (2021) acometido por um câncer.

A cantora amazonense e pesquisadora em Ecomusicologia, Karine Aguiar é quem assina a organização e edição da obra. A identidade visual e a diagramação do projeto são de Adyel Vieira.

Cantora, pesquisadora em Etnomusicologia Karine Aguiar | Foto: Jander Souza

O projeto é financiado integralmente com recursos da Lei Aldir Blanc, através do Prêmio Feliciano Lana promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. A produção executiva é da Saunier Music Produções.

