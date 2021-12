Artista Rossy Amoedo assina obra do presépio da Ponta Negra em Manaus

O presépio tem Reis Magos, Maria de Nazaré, Estrela-Guia, Sagrada Família e anjo. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Assinado pelo artista parintinense Rossy Amoedo, a Praia da Ponta Negra, em Manaus , recebeu na última quarta-feira (8), o maior presépio natalino do Brasil, instalado na Praça Central do Complexo Turístico. A obra de arte conta com bonecos gigantes em movimento.

O presépio, que tem Reis Magos, Maria de Nazaré, Estrela-Guia, Sagrada Família e anjo, totaliza 19 bonecos que fazem o movimento ao redor do Menino Jesus com dimensão de boca de cena de 35 metros e 15 metros de altura.

" Nunca tinha sido feito um presépio nessa escala. Trouxemos artistas de Parintins, mas os artistas de Manaus também estiveram envolvidos nesse processo. Eletricistas, artesãos, escultores, soldadores, sendo quase 100 pessoas envolvidas diretamente, para que a estrutura se tornasse um atrativo cultural em Manaus. " Rossy Amoedo, artista parintinense

Leia mais:

Comunidade Católica "Shalom" apresenta musical de Natal em Manaus

Programação natalina e shows marcam o fim de semana em Manaus