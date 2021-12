MP-AM cogita pedir cancelamento do show de Whindersson Nunes em Manaus

Evento deve reunir cerca de 30 mil pessoas na Arena da Amazônia | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O Ministério Público do Estado (MP-AM) está avaliando entrar com um pedido na Justiça para cancelar o show do youtuber Whindersson Nunes, marcado para acontecer no próximo sábado (11), na Arena da Amazônia. O evento está com expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas.

A possibilidade cancelamento surgiu em meio ao cenário de descoberta da variante do novo coronavírus, a Ômicron, e ao aumento de casos registrados no estado. Além disso, na última semana, houve a publicação de um decreto do governo estadual que suspendeu shows com público acima de 3 mil pessoas no Amazonas.

Entretanto, a decisão apontou que as novas regras constarão em decreto válido somente entre 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022.

Até o momento, show segue confirmado

Atendendo os fãs, Whindersson retorna à capital amazonense para apresentar “A Volta Do Que Não Foi”, um espetáculo que promete ser o maior da história do humor brasileiro.

Um palco de 360 graus será montado no meio da Arena para permitir aproximação do público manauara com o humorista.

No primeiro lote foram disponibilizados 20 mil ingressos, que esgotaram em menos de 24 horas. Os ingressos do segundo e último lote para o show do humorista podem ser comprados no site shopingressos.com.br.

Os setores serão divididos em quatro: Arquibancada Inferior (R$ 35), Cadeira Especial (R$ 100), Cadeira Premium (R$ 120) e Camarote, que serão vendidos por unidades e os preços vão variar de acordo com a capacidade. Os valores acima são de meia-entrada e sem a taxa de serviço do site.

Sem resposta

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com o MP-AM para solicitar detalhes do pedido de cancelamento, no entanto, não obteve resposta.



