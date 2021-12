Programação natalina é destaque no fim de semana em Manaus

As atividades gratuitas fazem parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” | Foto: Divulgação/ SEC

Manaus (AM) - A programação natalina continua em destaque neste fim de semana, com eventos realizados em diversos pontos da cidade, como o Largo de São Sebastião, Teatro da Instalação, Centro Cultural Povos da Amazônia, parques, centros de convivência, e também em municípios do interior do estado.

As atividades gratuitas fazem parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Na agenda também tem atividades de projetos contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc, promovidos pelo Governo do Amazonas. Confira!

Sexta-feira (10/12)

9h - Abertura da exposição fotográfica “O legado arquitetônico do ciclo da borracha em Itacoatiara”, da arquiteta e urbanista Márcia Honda, na Escola de Educação Profissional Moysés Benarrós Israel (Avenida Mário Andreazza, s/nº, São Francisco, Itacoatiara-AM). A mostra resulta de pesquisa homônima, desenvolvida pela profissional, que selecionou alguns exemplares remanescentes do período da exploração gomífera, analisou suas tipologias arquitetônicas, estado de preservação e de conservação, além de ter investigado o histórico das edificações e verificado os instrumentos de proteção no âmbito do patrimônio cultural.

A mostra, que tem acesso gratuito, foi contemplada no Prêmio Encontro Das Artes, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado.

17h - O “Natal Itinerante” chega ao bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, na rua Hibisco, com “A Caravana Mágica do Natal”, da Companhia de Teatro Metamorfose. O espetáculo apresenta a origem dos personagens tradicionais da época.

18h - A programação natalina continua no Largo de São Sebastião (Centro), com a famosa decoração e árvore de Natal. Entre as atrações da sexta, tem o espetáculo de teatro "Coletivo de Histórias em: Contos de Natal" e show de voz e violão com James Rios.

19h - No Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), também pela programação natalina, tem o espetáculo da Amazon Master Circus. As vagas podem ser agendadas pelo Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

19h - A programação natalina gratuita também acontece nos centros de convivência. O Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Mato, s/nº, bairro Nossa Sra. Aparecida, zona sul) recebe o espetáculo “O Roubo do Natal”. O Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio, zona oeste), tem o espetáculo “Quando a Magia Acontece”; e o Centro Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova, zona norte) apresenta o teatro de bonecos “O endereço do Natal”. O acesso é gratuito.

19h - Na programação do “Natal nos Municípios” tem entrega de árvores em Tapauá, Humaitá, Alvarães e na comunidade Vila Amazonas, em Parintins.

19h - No Espaço Casa Som Amazônia (Travessa Planalto, nº3, Parque Dez), tem a exposição “Amazônia ao Cubo’”, da artista visual amazonense Hadna Abreu, que consiste na produção de obras “Cubos” sensíveis, interativos e animados, que estimulam de uma forma inovadora os quatro sentidos humanos: visão, tato, olfato e audição. O projeto foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado. A visitação é gratuita até 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 19h às 21h, com agendamento em https://www.sympla.com.br/evento/circuito-casa-som-amazonia/1428588

20h - No Teatro Amazonas, tem a estreia do espetáculo “Um presente para o Natal”, que conta a história de Ana, uma menina que faz uma viagem no tempo após descobrir um relógio mágico e encontra diversos personagens que ressaltam a importância de aproveitar o momento presente. As sessões vão até 23 de dezembro. As vagas para as primeiras apresentações do musical estão esgotadas. O agendamento para as sessões de 14 a 19 de dezembro estarão disponíveis a partir de segunda-feira (13/12), em cultura.am.gov.br.

Sábado (11)

9h - O público pode aproveitar uma programação divertida pela manhã, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial, zona sul), com os palhaços Alegria, Tatá, Quiabo e Gororoba. A apresentação termina às 11h, com um show de Egda Carolyn.

18h - No Largo de São Sebastião, as atrações natalinas do sábado são palhaço Espaguete, Neco Bonecos - com os personagens Mickey e Minnie, o mágico Davis, palhaço Pipoca e o grupo “As pastorinhas de Borba”.

18h – O Parque Jefferson Péres (avenida Lourenço da Silva Braga, 1507, Centro), recebe, até 21h, o espetáculo da Amazon Master Circus, além de apresentações do Coral da Aliança Francesa, Coral Adulto do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Coro de Câmara da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e banda Vogel.

18h - No Parque Rio Negro (rua Beira Mar, 121, São Raimundo, zona oeste), as atrações são a trupe de animação “Respirart”, teatro de bonecos “O endereço do Natal”, além de show musical com Kayza Marques. O acesso é gratuito e a programação também vai até 21h.

19h - A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) sobe ao palco do Teatro da Instalação e apresenta um repertório clássico de Natal.

19h - No sábado, é a vez dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Nhamundá receberem a parada natalina, com a montagem e inauguração da árvore de Natal.

19h - Em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o cineclube “Tudo Muda após o play!” realiza exibição de curtas na quadra da Creche Bom Pastor, no município do Careiro Castanho, com acesso gratuito. Os curtas trazem reflexões sobre aceitação do cabelo, questões de territórios, histórias sobre ancestralidade, entre outros.

A mostra foi contemplada no Prêmio Encontro Das Artes, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado.

Domingo (12)

9h - No domingo tem mais uma edição da feira “Povos Criativos” no Centro Cultural Povos da Amazônia (Avenida Silves, 1222, Distrito Industrial), com mais de 40 expositores e programação até às 17h. As atrações são os palhaços Puxa-Puxa, Lero-Lero, Dorminhoco, malabarista Alain Vasques e show de voz e violão com Raik William.

17h - O “Natal Itinerante” visita o município de Presidente Figueiredo, com a “A Caravana Mágica do Natal”.

18h - No palco do Largo de São Sebastião, se apresentam a fanfarra da Escola Estadual Gilberto Mestrinho e a trupe de animação “Pingo Animações”.

18h - A programação do Parque Jefferson Péres para o domingo conta com a trupe de animações “Tapas Produções” e show musical com Adal e banda. O evento vai até as 20h.

18h - No Parque Rio Negro, a trupe animação “Criatê” e o show do rapper Jander Manauara animam o público, também até as 20h

19h - No domingo, Novo Airão e São Sebastião do Uatumã recebem o “Natal dos Municípios”. Além da árvore, as cidades recebem um painel e espetáculos temáticos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

“Natal Itinerante” chega no bairro Nova Vitória nesta sexta-feira (10)

Comunidade Católica "Shalom" apresenta musical de Natal em Manaus