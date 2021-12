Venda de ingressos para shows do "Now United" no Brasil iniciam

A turnê promete ser o evento musical do ano | Foto: Reprodução

As vendas para os shows no Brasil da Wave Your Flag World Tour foram liberadas. Os ingressos têm preços que variam entre R$ 130 e R$ 780, podem ser acessados diretamente pelo site da produtora Poladian.

Em solo brasileiro, as apresentações acontecem entre 12 e 26 de março de 2022. O primeiro sendo em Porto Alegre, depois Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e, por fim, Recife.

A turnê promete ser o evento musical do ano e também a oportunidade do Now United, grupo formado por cantores e bailarinos de vários países do mundo, apresentar seus mais novos membros: Savannah da Austrália, Mélanie da Costa do Marfim, Nour do Líbano e Alex da Espanha.

Sobre o grupo

Com suas músicas e muita interatividade nas redes sociais e no Youtube onde somam milhões de seguidores e bilhões de visualizações, o Now United a cada dia que passa conquista mais e mais fãs ao redor do mundo, os “Uniters” e celebram sempre o espírito e a energia positiva da música propondo a igualdade de culturas com o apoio dos maiores compositores e coreógrafos do mundo.



