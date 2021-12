Banda Jacintas faz show de lançamento de EP "Afobadinho"

Jacintas é uma banda autoral de música instrumental | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A banda Jacintas promove show de pré-lançamento de seu primeiro EP neste sábado (11) no Ao Mirante Music, das 19 horas às 23 horas. O acesso é gratuito mediante apresentação da carteira de vacinação e uso obrigatório de máscaras.

O primeiro single do EP, "Afobadinho" estará disponível nas principais plataformas digitais nesta sexta (10). O EP leva o nome da banda, que foi inspirado na libélula, chamada localmente de jacinta, símbolo de energia de transformação e mudanças.

Jacintas é uma banda autoral de música instrumental que mistura sonoridades brasiamazônicas com timbres elétricos contemporâneos.

A banda, formada em 2019, é formada pelos músicos Alfredo Jatobá (flautas), Moisés Ferreira (guitarra e violão), Thaissa Sobreiro (percussão) e Jeorgio Claudino (contrabaixo). O show terá participação dos músicos Antônio Gama (clarinete) e Raimundo Nilton (violino).

O grupo Çapó, formado por músicos de Maués, vai abrir a noite com seu show cheio de música regional. O grupo é composto pelos músicos Rafha Mendonza (voz, violão e charango), Cleumir Leda (saxofone e flauta), Rangel Nascimento (tambor de gambá) e Dani Colares (violino e dança), com participação de João Paulo (percuteria).

Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa- 2020/ Lei Aldir Blanc- Prêmio Feliciano Lana do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal- Ministério do Turismo- Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

Leia mais:

Programação cultural é destaque neste fim de semana em Manaus

Vendas de ingressos para shows do "Now United" começam no Brasil