Fidel Graça lança clipe de “Forró do Balanço”

Manaus (AM)- O cantor Fidel Graça lança o último clipe do EP Forró do Balanço no YouTube. Exclusivamente autoral, a obra completa foi lançada nas plataformas digitais em junho deste ano e os clipes das seis faixas foram lançados um por mês.

A música Forró do Balanço, que dá nome ao EP, ganha um clipe bem humorado e romântico, sem fugir da proposta que rege toda a obra de Fidel Graça.

O clipe foi dirigido por Thiago Alencar, codireção de Luiz Claudio Santos. Gravado no Anfiteatro da Ponta Negra, o registro audiovisual tem participação da atriz e cantora Magda Loiana.

" No clipe, Magda interpreta uma fã. A gente se encontra por acaso na Ponta Negra. Foi muito divertido encenar. Acredito que conseguimos transmitir alegria, boas energias e romantismo, nosso principal objetivo " Fidel Graça, cantor

A atriz e cantora, Magda Loiana diz que receber o convite para o clipe foi muito especial. "O que achei bacana foi como eles entraram em contato comigo. Eles queriam passar no clipe a imagem de uma pessoa alegre, divertida, de bem com a vida e de bem com seu corpo. E eles queriam a imagem de uma mulher empoderad. A obra traz a imagem de uma personagem gordinha com toda essa representatividade", dispara Magda.

A cantora que já é sucesso nas redes sociais por causa de sua personalidade espontânea, também conta que está ansiosa pelo lançamento.

"Fidel abraçou algumas ideias que construímos com muita leveza. Agradeço muito pela lembrança de associar toda essa ideia de boas energias à minha imagem. Desejo sucesso para o meu amigo Fidel Graça que escolheu esse ritmo massa, forrozinho gostoso", afirma a cantora amazonense.

Disco

O EP completo está disponível nas principais plataformas de streaming de música. A obra foi gravada na Riffs Academia de Música, por Rony Nascimento. Orlei Rubem assina a direção musical e produção de ML Produções Artísticas. Diego Freitas é responsável pela mixagem e masterização.

O EP Autoral 'Forró do Balanço' é um projeto contemplado pela lei Aldir Blanc, por meio do Prêmio Encontro das Artes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM). Mais informações estão nas redes sociais do artista: @fidelgraça no Instagram e facebook/fidelgraca. Contatos para shows: (92) 98438-4083.

