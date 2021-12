Dori Carvalho lança CD de poemas “Entre Barras e Rios”

Lançamento será na Banca do Largo, ao lado do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O CD de poemas “Entre Barras e Rios” do escritor, poeta e ator Dori Carvalho, será lançado na segunda-feira (13), às 18h, na Banca do Largo, ao lado do Teatro Amazonas.

" O CD é a concretização de uma ideia, de um sonho. Como sou um homem de teatro e da poesia, e sempre uni essas duas artes, agora, faço o registro da palavra escrita para a palavra falada e interpretada. " Dori Carvalho, poeta e ator

Os poemas narrados foram extraídos dos livros “Desencontro das águas” e “Paixão e fúria”, há também obras inéditas.

O trabalho de ensaio e produção durou mais de um ano, desde ensaio à gravação, edição e reprodução.

O projeto foi contemplado na Lei Aldir Blanc, pelo prêmio Feliciano Lana, o que possibilitou sua realização.

" Busquei entre os meus poemas, os que pudessem ser traduzidos para a oralidade e que também fossem melhores para ser ouvidos e que fossem representativos da minha poesia, desde os poemas líricos aos políticos, dos existenciais aos amorosos, poemas de resistência e sentimentais. " Dori Carvalho, poeta e ator

" A escolha dos poemas foi a partir de uma seleção feita por minha irmã, atriz e diretora de teatro, Dulce Muniz, pelo poeta e crítico literário, Tenório Telles e por mim. Escolhi poemas que fossem mais emblemáticos e sentidos do meu caminho poético. É uma outra forma de chegar aos leitores, de levar um pouco de poesia aos, agora, ouvintes, aos que não têm o hábito de ler, aos que não leem e aos que não podem ler. " Dori Carvalho, poeta e ator

Dori concluiu confessando que:





" Dizer poemas é uma das coisas que mais amo na vida. " Dori Carvalho, poeta e ator





