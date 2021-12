Parintins é a 3ª cidade mais atrativa no setor cultural do Brasil

A energia do Festival Folclórico de Parintins é um dos responsáveis pelo resultado | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Com tradição e raízes indígenas, Parintins é considerada uma das cidades de epicentros da cultura brasileira. Palco do tradicional Festival Folclórico, o município amazonense é carregado de belezas naturais e um legado cultura imensurável.

Parintins é a terceira cidade do com atividades artísticas culturais mais atrativas do Brasil, segundo o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo o cenário de uma dos principais movimentos da cultura popular amazonense e brasileira, o local ficou atrás apenas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Crato, no Ceará.

A informação que consta na quinta edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC), que foi divulgada na última quarta-feira (8), pelo órgão, revela que a cidade se destacou por possuir cinco tipos de equipamentos culturais : teatro, centro cultural, cinema, clube e ponto de cultura.

O SIIC reúne estatísticas relacionadas à cultura a partir de diversas pesquisas do IBGE. Há dados sobre a produção (oferta) de bens e serviços, os gastos (demanda) das famílias e do governo, as características da população ocupada desse setor e comparação de estruturas do índice de preço (IPCA e IPCult), entre outros.

Parintins é citada por outros 32 municípios amazonenses e 14 paraenses como um destino para atividades culturais, o que ajudou a ocupar o terceiro lugar de cidade mais atrativa culturalmente do país.

Além da terra da magia, Tabatinga também foi citada na pesquisa. Seis municípios amazonenses citaram a cidade, que se destacou por também possuir cinco equipamentos culturais, que são: teatro, centro cultural, cinema, clube e ponto de cultura.

Gastos da cultura

O setor de cultural de Parintins recebeu um aumento de 10,3% em 2020 | Foto: Divulgação

A pesquisa ainda indica que o total de gastos públicos do governo do Amazonas para o setor cultural aumentou 10,3% em 2020, passando de R$ 163.813 milhões no ano de 2019 para R$ 182.626 milhões.

Já a despesa de consumo médio mensal familiar com cultura total foi de R$ 215,00, no estado. Isso representa o segundo valor mais alto de consumo na Região Norte (atrás do Amapá, com R$ 256,09), mas abaixo da média nacional (R$ 291,18).

Exaltando a cultura parintinense

A paixão pelo Garantido e Caprichoso movimenta a cultura local | Foto: Divulgação

O resultado da pesquisa não surpreendeu os amantes da cultura parintinense. O município além de ser extremamente importante para o setor cultural, já tocou o coração de milhares de pessoas por meio da magia que acontece no local.

A ex-cunhã-poranga do boi Garantido, Alessandra Brasileiro, carrega a paixão pela ilha mágica no coração a muitos anos. A cultura do local encantou e encanta, até hoje, a vida da jornalista. Ela começou como item do boi aos 17 anos, durante quatro anos seguidos - entre os anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Alessandra em seu último ano como cunhã-poranga, em 2001 | Foto: Arquivo pessoal

O resultado da pesquisa não surpreendeu Alessandra, que declara que o resultado da pesquisa é motivo de orgulho e faz com que a atenção volte para o município e incentive ações de apoio a cultura do local.

" Minha ilha amada ficar em terceiro lugar na pesquisa do IBGE sobre ser uma cidade atrativa culturalmente é motivo de orgulho e faz com que possamos voltar nossos olhos para além do talento nato do parintinense, também para a ajuda que pode partir do setor público com ações de apoio e incentivo. " Alessandra Brasileiro,

O professor e torcedor do Caprichoso Thiago Barbosa, acredita que o resultado reflete a resistência do parintinense em manter o folclore e cultura viva apesar das dificuldades enfrentadas.

Torcedor do Caprichoso, Thiago exalta as qualidades do Festival | Foto: Arquivo pessoal

Thiago é acreano e conta que é apaixonado por Parintins. Ele exalta as qualidades do Festival e dos artistas que são responsáveis pelo espetáculo.

"Uma ilha no meio da floresta amazônica que realiza uma festa folclórica feita por artistas amazônicos que desenvolve técnicas originais, cobiçadas pelas por festas do país inteiro, não é pouca coisa não. Acredito que esse seja o diferencial do Festival Folclórico de Parintins: resistir com originalidade", declarou o professor.

A energia indescritível da Ilha da Magia

É difícil descrever a energia cultural que a cidade passa | Foto: Divulgação

Descrever a energia e a cultura de Parintins é impossível. Quem ousa tentar, não encontra palavras suficiente para relatar tal fato.

Thiago acredita que parte dessa energia vem do povo parintinense que carrega um orgulho da cidade realizar a festa.

Thiago declara que a emoção vivenciada no Bumbodrómo é algo singular | Foto: Arquivo pessoal





" A energia do povo parintinense, o orgulho que eles têm da festa e a energia da ilha é algo que me encanta. O sincretismo religioso, a encrenca com o povo do contrário e a emoção vivenciada na arena, é algo singular. " Thiago Barbosa,

Para Alessandra, os artistas do local são criados a vivenciarem a cultura | Foto: Arquivo pessoal

Alessandra também acredita que os parintinenses são responsáveis pela energia do local, pois os artistas são criados desde do berço a abraçar e viver a cultura do local.

"Parintins é uma cidade de artistas de berço. Certa vez, Hans Donner disse uma frase que pontua de forma incrível a realidade do povo da ilha: 'Parintins é a cidade com mais artistas por metro quadrado que já vi na vida!'. Concordo e endosso", finalizou.

