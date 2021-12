“Batelão da Amazônia” recebe poeta Celdo Braga em episódio inédito

Celdo Braga ontará a história que marca o início da carreira da cantora Ellen Fernandes | Foto: Bruno Mello

Manaus (AM)- A cantora e compositora Ellen Fernandes, lança nesta segunda (13), o terceiro episódio do programa ‘Batelão da Amazônia’ que conta com a participação especial do poeta e músico Celdo Braga.

No terceiro episódio, Celdo Braga, além de declamar uma de suas obras, também contará a história que marca o início da carreira da cantora Ellen Fernandes, que ainda quando criança, em meio a um show do Raízes Caboclas, desmaiou de emoção no Teatro Amazonas, e a partir daí Celdo a apadrinhou musicalmente.

Ainda neste episódio, Ellen adianta que o público poderá conferir “A menina e o poeta”, sua primeira composição em parceria com Celdo Braga, e arranjo musical de César Lima.

Celdo Braga é natural do município de Benjamin Constant, no Amazonas, membro da União Brasileira de Escritores, além de autor das obras poéticas: Cordel Verde, Entranhas do Mato, O Eco das Águas, Água e Farinha - publicadas em forma de livro, Canoa: música de popa, poesia de proa, Chamando o Vento, Natal na Floresta - em CDs, que registram as participações especiais de Thiago de Mello e Alcides Werk, todas abordando traços significativos da cultura amazônica, e fundador do Grupo Raízes Caboclas, projeto artístico-musical centrado na temática amazônica, do grupo Imbaúba e atualmente lidera o projeto artístico Gaponga.



" O Programa Batelão da Amazônia foi pensado a partir do meu primeiro CD, que também leva esse nome. A ideia era poder materializar o barco, enquanto coletivo e como produção da Amazônia. Meu objetivo sempre foi contribuir para maior visibilidade dos artistas do norte do país. " Ellen Fernandes, cantora

Segundo Ellen Fernandes, o barco é metáfora da vida. A vida como uma grande viagem, que traz referências dos lugares que visitamos, dos lugares que vimos, e das pessoas que somaram, e muito, ao longo dos caminhos que nós percorremos. A inspiração vem muito dessa diversidade de saberes do nosso povo, dos nossos talentos e da nossa riqueza natural Amazônica.

“Gravar num barco fez um diferencial imenso nesse trabalho, pois nos proporcionou a atmosfera real do encontro das águas, que também simboliza o encontro das artes e a partilha presente nesse processo", disse a artista.

Ellen Fernandes é cantora, compositora e cientista social nascida no Amazonas | Foto: Bruno Mello

Episódios

O primeiro episódio, lançado em outubro de 2021, foi dedicado à Cultura Popular e teve como convidado especial, o charanguista do Boi Caprichoso Arlen Barbosa. Ellen Fernandes e Arlen Barbosa, compuseram a música título do episódio "Passos firmes no chão", a primeira parceria assinada entre os artistas.

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Psq-ky2Km6w

Arlen Barbosa é manauara, charanguista do Boi Caprichoso. Atuante no cenário musical da cidade de Manaus, como tecladista, produtor musical e arranjador. Fundador do grupo Kboclos atua no seguimento do boi-bumbá com um legado importante de conhecimento dessa tradição.

O segundo episódio teve a participação da artista visual Hadna Abreu e foi marcado por uma intervenção da artista, que interagiu com a cantora Ellen Fernandes, durante a execução de uma performance musical produzida em parceria com o músico e compositor César Lima, totalmente inspirados na convidada.

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=FD3o1qqQJw8

Hadna Abreu é manauara, artista visual, arte-educadora e sócia/curadora da galeria Manart. Ilustradora de livros com temas amazônicos com a técnica de aquarela. Criadora de exposições interativas, com uso de diferentes tipos de linguagem.

Para assistir a estreia do 3. episódio, acesse: https://bit.ly/batelaodaamazonia

Ellen Fernandes é cantora, compositora e cientista social nascida no Amazonas. Sua produção musical tem como princípio a valorização da arte como instrumento de transformação social. Sendo assim, tem atuado na divulgação e valorização das riquezas culturais, simbólicas e naturais da região Amazônica. Lançou em Março de 2020 seu primeiro CD, o "Batelão da Amazônia", com 10 faixas autorais que passeiam por narrativas e lugares da região amazônica, com uma sonoridade que une tradicional e moderno. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais.

Além da carreira artística, Ellen Fernandes é empreendedora no ramo do ensino da música, da produção e mentoria artística à frente do espaço cultural Casa Som Amazônia, ao lado dos músicos Anderson Farias e Anderson Cerdeira. Saiba +: www.casasomamazonia.com

O projeto foi contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, via Lei Aldir Blanc e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura.

Leia mais:

Manaus conta com programação cultural

Osmar Oliveira contra trajetória em música

Websérie "A Manaus que eu vivo" encerra com poema inédito