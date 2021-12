Manhã Cultural acontece sexta e sábado no Parque do Mindu, em Manaus

Com o tema "Letras em Festa'" pela primeira vez, o evento contará com uma live de lançamento de livro | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Acontece nesta sexta-feira (17) e sábaod a última edição de 2021 da "Manhã Cultural", idealizado pela editora Valer.

Na sexta haverá live do professor doutor em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, Odenildo Sena, e segue com programação no sábado (18), no Parque do Mindu, de 8 às 11h.

Com o tema "Letras em Festa'" pela primeira vez, o evento contará com uma live de lançamento do novo livro de Odenildo Sena, intitulado "A Felicidade Precisa de Loucura", e terá a participação da professora doutora em Filosofia Neiza Teixeira, coordenadora editorial da Valer; do escritor e presidente do Concultura Tenório Telles, que escreveu a apresentação do livro; da jornalista e escritora Ivânia Vieira; do jornalista e escritor Wilson Nogueira e da professora Vanina Sigrist, doutora em Teoria e História Literária.

Estas crônicas de Odenildo Sena são palavras pintadas em cores vivas que a lembrança foi buscar nas mais profundas e finas camadas da memória. Uma escrita em fluxo, um jorrar de fatos, ideias e reflexões que se entrelaçam em uma bela dança textual conduzida pela criatividade do escritor, sob o olhar atento do linguista.





Para a coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, a chegada de uma nova obra do escritor é sempre motivo de celebração.

“No período pandêmico, a editora promove os lançamentos dos seus livros virtualmente e, obedecendo as recomendações da Anvisa, presencialmente. Este, que ora faremos, tem duas especificidades, pois, além de ainda nos encontrarmos sob a ameaça da Covid-19, o autor mora, hoje, fora do Brasil. Ele tem um público que o acompanha, desde a publicação da obra ‘A engenharia do texto: um caminho rumo à prática da boa redação, para o qual a chegada de uma obra é sempre motivo de celebração”, ressalta Neiza.

Já no sábado (18), o evento terá uma programação especial, na qual haverá lançamento de livros, café da manhã, livros com 50% de desconto e um pocket show de músicas natalinas com o saxofonista Grazeane Froz, além de uma apresentação de dança natalina. A programação começa com uma saudação aos autores do professor Isaac Melo.

Os livros da Editora Valer estarão todos com 50% de desconto | Foto: Divulgação

Homenagens póstumas, livros e autores convidados

São seis autores convidados, que comporão a mesa de apresentações das obras da Valer. Entre eles, a professora doutora Marilene Corrêa, que fará uma homenagem póstuma ao autor do livro "O Panóptico Verde’" o saudoso Luiz Fernando de Souza Santos, que faleceu em março de 2021. Luiz era professor do departamento de Ciências Sociais da Ufam desde 2002 e era ativista político. Seu livro trata da crise ambiental na sociedade atual.

Outro livro que será apresentado é a coleção "Motins Políticos", de Domingos Antonio Raiol (1890-1912). O professor doutor em História pela PUC, Luís Balkar, falará sobre a obra, que é uma das mais importantes, quando se trata do Grão-Pará e da Cabanagem e que se reporta aos principais acontecimentos políticos da província do Pará, desde o ano de 1821 até 1835, inaugurando a Historiografia paraense. Nos três volumes estão reunidas informações e análises de momentos capitais da história do Norte do Brasil.

O autor de dezenas de obras publicadas pela Valer, poeta e membro da Academia Amazonense de Letras, Elson Farias, que falará da sua obra "As Náiades’" que trata dos motivos da Amazônia na poesia, desde a fase inicial dos mitos dos poetas dos vários períodos da história da literatura do Amazonas.

A pesquisadora e autora Noemia Ishikawa, falará sobre o livro "Brilhos na Floresta", resultado da sua pesquisa a respeito fungos bioluminescentes. É uma das obras importantes do catálogo da editora, pois, além da narrativa original, que aproxima a prática científica do modus vivendi de gentes da floresta, apresenta-se em quatro línguas: português, japonês, inglês e nheengatu, o que é inédito no Brasil.

Este livro traz a versão em nheengatu, permitindo que uma grande parte dos nativos brasileiros, de várias etnias, possa lê-lo e sentir que pertence à sociedade global. É uma ficção baseada em um registro do “diário de campo”, que tem como tema a emoção de um grupo de pesquisadores de, pela primeira vez, ver, na escuridão da floresta amazônica, fungos bioluminescentes.

A professora Mirna Feitoza fará o lançamento do livro "Linguagens e comunicação na Amazônia", organizado por ela, Wilson Nogueira e Ítala Freitas. Este livro se apresenta como o coroamento de um trabalho ativo de professores-pesquisadores e estudantes do grupo de pesquisa Mediação, vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, em comemoração aos seus dez anos de atividade. Ele reúne capítulos que resultaram de suas pesquisas na linha "Linguagens da Comunicação".

O escritor e professor Pedro Rapozo vai lançar o "Torü duü'ügü – Nosso Povo", que é um destes trabalhos de muitas mãos, repleto de criatividade e de uma capacidade explicativa sobre a invenção do mundo vivido pelo povo Tikuna. São histórias narradas por grandes sabedores que explicam o surgimento de um mundo indígena, do nosso mundo, muito antes do mundo dos brancos e de suas interpretações hegemônicas sobre nossa realidade socioambiental. Não se trata de um livro escrito por e para não indígenas sobre indígenas, trata-se de um livro indígena escrito para o mundo sob o olhar Tikuna.

Os livros da Editora Valer estarão todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores será realizada uma sessão de autógrafos.

Quem comprar qualquer livro, a partir de R$ 30 (trinta reais), ganha uma pulseira, no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã.

Leia mais:

Editora Valer marca presença na Feira do Sesc

Poeta Ernesto Penafort recebe homenagens na Feira do Sesc