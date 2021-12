Edital para Desfiles de Escolas de Samba em 2022 é suspenso em Manaus

O documento aponta a suspensão do prazo previsto no Edital n° 004/2021 | Foto: Bruna Oliveira

Manaus (AM)- O Edital de chamamento para execução de desfiles de Escolas de Samba do Grupo Especial “A” e “B”, no Carnaval 2022 está suspenso temporariamente. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 5240.

O documento aponta a suspensão do prazo previsto no Edital n° 004/2021, que tornou público o Edital de chamamento visando a seleção e organização do termo de colaboração, que tenha por objetivo a “concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de desfiles de Escolas de Samba do Grupo Especial “A” e “B”, no Carnaval 2022”, com data prevista para o encerramento proposto em 11 de dezembro de 2021.

A suspensão se justifica em razão da pandemia e em respeito às medidas de restrição impostas pelas autoridades da área da saúde.





O documento declara ainda que a administração pública tem por obrigação agir com cautela diante da possível incidência da nova cepa variante do vírus da Covid-19 , denominada, Ômicron.

"Isso causa insegurança na realização dos desfiles da Escolas de samba e consequentemente podendo gerar prejuízos às etapas de execução do Edital", aponta o documento.

A suspensão será por prazo indeterminado e novas datas de entrega das propostas serão divulgadas oportunamente e publicadas no Diário Oficial do Município de Manaus.

Quem assina é o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Alonso Oliveira de Souza.

Cancelamento

Antes mesmo da publicação da decisão, a Banda da Boulervard, conhecida como tradicional na festividade, decidiu cancelar a edição de 2022.

O anuncio foi feito na última quinta-feira (2), nas redes sociais do bloco. O motivo do cancelamento da banda é a pandemia da covid-19, com o surgimento da variante Ômicron. Segundo a organização, os próximos meses devem ser de observação e não de colocar as pessoas em risco.

Em outubro deste ano, a Banda do Boulevard havia anunciado que o tema escolhido para o carnaval do ano que vem seria: “Paz, Esperança e Fé”.

