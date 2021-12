Natal Itinerante apresenta espetáculo em Presidente Figueiredo, no AM

Desta vez, a carreata do Papai Noel saiu pelas principais ruas do município com o Bom Velhinho e a Mamãe Noel | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- Neste domingo (12), Presidente Figueiredo, distante 117 quilômetros de Manaus, recebeu o “Natal Itinerante”, que compõe a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a alegria é feita de magia”. A cidade é a terceira a receber o projeto.

Desta vez, a carreata do Papai Noel saiu pelas principais ruas do município com o Bom Velhinho e a Mamãe Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros, enquanto os atores da Companhia de Teatro Metamorfose faziam brincadeiras com as crianças na Praça da Vitória.

" É a celebração de 40 anos de Presidente Figueiredo, e esse projeto na cidade vem para coroar a nossa programação. A hora é de agradecer a Deus, porque, apesar de ter sido um ano complicado, estamos felizes pelo que realizamos " Ieda Nicácio, secretária de Políticas Extraordinárias para Mulheres

Da plateia, Evilânia Monteiro acompanhou a apresentação do espetáculo “A Caravana Mágica do Natal” com o filho de 2 anos e 2 meses, a mãe e uma amiga.

“Eu achei mágico mesmo, meu filho interagiu muito durante a apresentação, foi maravilhoso”, comentou.

Na estrada desde o dia 21 de novembro, a Companhia de Teatro Metamorfose trouxe para o palco mais uma novidade para o repertório: a música da caravana, composta por Débora Rodrigues.

Nesta quarta-feira (15), o “Natal Itinerante” chega ao município de Silves | Foto: Michael Dantas

“Nós nos reunimos toda segunda-feira para avaliar o que está funcionando e o que podemos melhorar, sempre com critério no retorno do público”, declara Socorro Andrade, diretora da companhia.

Nesta quarta-feira (15), o “Natal Itinerante” chega ao município de Silves (distante 204 quilômetros da capital), na Praça Nossa Senhora da Conceição. Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) recebe o projeto na sexta-feira (17), na Praça dos Três Poderes, e Autazes (distante 113 quilômetros da capital), no domingo (19).

“O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

Neste ano, a programação abrange também o Centro Cultural Palácio da Justiça, apresentações no Teatro da Instalação, além de Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), bairros, parques de Manaus, centros de convivência e também municípios do estado.

Para conferir toda a agenda, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

