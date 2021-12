Conheça três pratos favoritos dos amazonenses durante o fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, esses ingredientes viram uma ótima opção para incrementar pratos especiais | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Conhecido pela diversidade de sua fauna e flora e pela grandiosidade de seus rios, o Amazonas é também um tesouro culinário, com uma infinidade de sabores únicos. São temperos, farinhas, plantas, frutas e peixes que encantam os amantes da culinária.

Com a chegada das festas de fim de ano, esses ingredientes viram uma ótima opção para incrementar pratos especiais e dar um sabor diferente às confraternizações.

Pensando em quem vem conhecer o estado durante as festividades de fim de ano, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reuniu algumas iguarias que serão as estrelas das ceias dos amazonenses em um roteiro gastronômico imperdível!

Pirarucu de Casaca

Imponente e saboroso, o Pirarucu é considerado o maior peixe de água doce e surpreende pelo seu sabor sofisticado. Pode ser servido assado, grelhado ou ensopado, mas tradicionalmente é vendido seco e salgado, o que lhe rendeu a fama de Bacalhau da Amazônia. Ele é o ingrediente principal do famoso "Pirarucu de casaca”, prato típico bastante consumido durante o ano todo, mas que durante as festividades ganha destaque nas mesas locais.

A base do “Pirarucu de casaca” é uma deliciosa cama de farinha de Uarini (farinha amarela de mandioca, produzida no município de Uarini, a 565 quilômetros de Manaus), que é misturada a camadas de banana pacovan (banana-da-terra) fritas e pirarucu desfiado. Com essa base o cozinheiro pode deixar a criatividade fluir e acrescentar os ingredientes de sua preferência, como verduras (cebola, pimentão e etc.), batata e o que mais a imaginação permitir.

Em Manaus, o prato pode ser encontrado ao redor do Largo São Sebastião, no Centro da Cidade, onde também se encontra o exuberante Teatro Amazonas.

Creme Cupuaçu

A mais popular das frutas entre os amazonenses, o cupuaçu é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha local. Com um sabor ácido e marcante, pode ser consumido em forma de suco, geleias, sorvete, cremes, recheio de bombons e em diversas outras receitas. Durante as festas de fim de ano, o cupuaçu sempre marca presença como sobremesa, sendo consumido em forma de cremes e tortas. É a sobremesa perfeita para confraternizar e surpreender os convidados com um prato de sabor único.

A polpa de cupuaçu pode ser encontrada em supermercados e feiras, já o fruto in natura é mais facilmente encontrado em feiras regionais, com destaque para a tradicional Feira da Banana, na Manaus Moderna.

Tacacá

O caldo indígena é facilmente encontrado nas ruas e praças de todo o estado | Foto: Divulgação

Exagerou nas bebidas de fim de ano? Experimente tomar um tacacá! Esse tradicional caldo amazonense revigora e fortifica o corpo, cortando o efeito do cansaço, aquecendo de dentro para fora, deixando o corpo novo em folha em questão de minutos.

A base do tacacá é o famoso tucupi, um líquido extraído da raiz da mandioca, cozido e fermentado por até cinco dias para virar o molho mais famoso da região Norte. O caldo leva ainda camarão, folhas de jambu e goma de mandioca.

O caldo indígena é facilmente encontrado nas ruas e praças de todo o estado, seja em bancas ou em feiras e com a popularidade do prato o ingrediente pode ser comprado nos grandes supermercados da cidade de Manaus.

Então, que tal aproveitar as dicas e surpreender nas receitas de fim de ano? Aposte na experiência da gastronomia Amazonense!

