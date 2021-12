Documentário exalta contribuição das religiões de matrizes africanas

Dividido em quatro atos, a obra retrata, em cores e sons, o Xirê, palavra Yorubá que significa roda, ou dança para a evocação dos Orixás | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Os cânticos e preparos para a evocação dos orixás ganham visibilidade para além dos terreiros em "Xirê dos Orixás", produção audiovisual do Babalorixá e cantor James Rios.

O documentário está disponível no Youtube no canal oficial do cantor ( youtube.com/jamesrios ).

A contribuição social e cultural promovida pelos terreiros e pais de santo na cidade de Manaus e na Amazônia ganha destaque na obra de James.

" A gênese embrionária das religiões de matrizes africanas foi parte importante da construção identitária brasileira. E na Amazônia, em meio aos processos de colonização, existem a memória e a fé, seus ritos, magia e devoção, cravados nos solos afro-amazônicos " James Rios, cantor

O babalorixá conta que tinha reservas sobre mostrar seu lado religioso dessa forma, mas, que por força e apoio de sua amiga Lucilene Castro, topou o desafio.

Dividido em quatro atos, a obra retrata, em cores e sons, o Xirê, palavra Yorubá que significa roda, ou dança para a evocação dos Orixás conforme cada nação do candomblé. No documentário, além dos entrevistados, ainda há as participações especiais das cantoras Márcia Siqueira e Lucilene Castro.

O projeto mostra a cultura afro-brasileira, sob a ótica do candomblé de forma artística, conta o pesquisador de diásporas negras e diretor geral do projeto Júlio César Gama.

O registro audiovisual apresenta o trabalho de James Rios, enriquecido com as cantoras convidadas, além de manifestações religiosas de alguns terreiros, como Ylê Ase Opo Ajagunã, Ylê Ase Abaose Okorolonan, Ylê Ase Odétayó e Ylê Ase Opô Messam Orum explica Gama.

O babalorixá Aristides Mascarenhas promove essas aproximações com terreiros de Manaus há 20 anos e explica o que é o xirê.

" Realizo os trabalhos com vários terreiros na cidade. Assim tive contato com a casa da mãe do "pai" James que é Opô. Ele realizou suas obrigações comigo, que também sou da família Opô, a quinta geração dessa família. Então, o xirê é a' chamação' do orixá que se reúne com todos os médiuns para incorporação quando estão no transe " Aristides Mascarenhas, presidente da Federação Nacional do Culto Afro-brasileiro

O documentário "Xirê dos Orixás" foi premiado na Lei Aldir Blanc, através do edital Feliciano Lana, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas.

