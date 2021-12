Miss e Mister Idosos Amazonas 2021 são aclamados em Manaus

A 4°Edição do Concurso Oficial é realizado pelo especialista em envelhecimento Dr. Wanderley Correia | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Amazonas tem dois novos representantes da beleza na melhor idade. Nilza Borges, 60, e Leonço Cebuliski, 70 anos são aclamados Miss e Mister Idoso 2021 em Manaus.

A 4°Edição do Concurso Oficial é realizado pelo especialista em envelhecimento Dr. Wanderley Correia e o Projeto Viver Mais que tem o intuito de promover o envelhecimento saudável no Amazonas.

O Diretor geral do projeto para idosos, Dr. Wanderley Correia destaca que o mito de que o idoso é aquela pessoa encostada, sem força, sem utilidade em casa precisa ser desfeito.

" “Os idosos de hoje são pessoas ativas, com poder de decisão e que buscam liberdade e a realização de seus sonhos como no caso da Nilza e do Leoncio que, após os 60 anos, tiveram sua beleza premiada no referido concurso " Dr. Wanderley Correia, Diretor geral do projeto para idosos

Nilza Borges tem três filhos homens, é viúva e sempre trabalhou de forma autônoma com confecções de bolo e venda de produtos de beleza. A Miss diz estar muito emocionada com o título e com o tanto que isso significa para ela. O Mister Idoso, Leonço Cebuliski tem 70 anos e cinco filhos, sendo três homens e duas mulheres. Autônomo, o Mr. está solteiro e aposentado.

"Este concurso é de grande importância para o público da terceira idade porque eles se sentem mais valorizados, mais queridos. E são mesmo! Eles chegam aqui procurando algo para se ocupar e fazem amigos, cursos e saem da ociosidade, até mesmo por conta da energia singular que possuem”, enfatiza o diretor do Projeto Viver Mais e idealizador do Concurso.

A edição 2021

Esse ano a cerimônia oficial foi restrita, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A 4ªEdição do Miss e Mister Idoso do Amazonas aconteceu na área externa do Teatro Amazonas, Centro.

Leia mais:

Cearense Teresa Santos é eleita Miss Brasil 2021

Miss Amazonas Juh Campos luta contra preconceito na moda