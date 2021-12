“Poetisa.te” realiza 1º sarau literário e lança documentário em Manaus

O sarau e o documentário foram idealizados pela estudante de Letras, Paloma Silva | Foto: Alonso Júnior

Manaus (AM)- O primeiro sarau literário "Poetisa.te" acontece nesta quinta-feira (16), a partir das 17h30, no Palácio Rio Negro, em Manaus.

A programação é gratuita e conta ainda com o lançamento do documentário "Palavras não ocultadas", que fala sobre poesia e liberdade de expressão dentro da sala de aula.

Declamação de poesia, poemas em vídeo, música e apresentações culturais vão estar presentes no primeiro sarau literário.



O sarau e o documentário foram idealizados pela estudante de Letras, Paloma Silva, também autora do projeto, onde tudo começou. Um dos objetivos do evento é fazer com que a literatura alcance e abrace as pessoas de forma diferenciada, por meio de diversas vertentes artísticas.

" O Poetisa.te tem a plataforma digital como palco, e agora estamos ultrapassando as barreiras do mundo on-line, criando esse contato com o outro. Não temos muitos espaços onde possamos realizar isso: o outro se silenciar e consumir literatura. O evento é um encontro visceral com a palavra e o sujeito. Meu foco sempre foi movimentar a palavra e vê-la saindo do papel, da plataforma digital. Ver isso sendo realizado é mágico. Essa é a primeira vez que teremos um encontro ao vivo com nosso público " Paloma Silva, estudante de Letras

O 'Poetisa.te' surgiu em 2019, como forma de mostrar a poesia de maneira diferente e criativa, ultrapassando as barreiras do convencional.

Tudo começou quando a idealizadora do projeto, Paloma Silva, decidiu unir poesia, inspiração e acolhimento em um ambiente virtual.

Nas redes sociais, Paloma usa canais de comunicação como Instagram, Facebook e YouTube como vitrine para apresentar talentos de atores, músicos, assim como poetas locais, entre outros. O objetivo é fazer com que a arte chegue até às pessoas, e, em conjunto, os artistas exponham seus trabalhos.

"Palavras não ocultadas"

O documentário é fruto de uma pesquisa realizada em uma escola na busca de tentar entender a ausência da leitura dentro das salas de aula. A inspiração resulta dos problemas sociais escondidos ou não entre uma realidade paralela. O documentário foi produzido sem fins lucrativos.

