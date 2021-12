Garimpo Cultural lança sua primeira série em podcast

Os episódios estarão disponíveis no Garimpo Cultural no YouTube | Foto: Divulgação

Manaus (AM)– O Garimpo Cultural apresenta os quatro primeiros episódios de “Café Com Bolacha”, sua primeira série no formato podcast .

Unindo informação e bom humor, o conteúdo será comandado por Maroca Pipoca, personagem criada pelo ator e jornalista cultural Wallace Abreu.

Série conta ainda com comentários de Miss Pé Rexé, criada por Eduardo Gomes. Episódios estão disponíveis no Soundcloud e Youtube.

" A proposta do ‘Café Com Bolacha’ amplia o campo de atuação do Garimpo Cultural, que apresenta sua primeira série em podcast. É interessante expandir e alcançar novas mídias, e seguir no trabalho de difusão e registro do trabalho e da história dos artistas amazonenses. Esse é o nosso propósito e é isso que seguimos fazendo desde a criação do Garimpo " Wallace Abreu, ator e jornalista cultural

Episódios

No primeiro episódio disponibilizado no garimpocultural.com, Maroca recebe no estúdio Rosa Malagueta, Isabela Catão e Adanilo, grandes nomes das artes cênicas no Amazonas, que tiveram recentemente destaque em âmbito nacional, seja por suas atuações no cinema, em plataformas de streaming – com participação em séries – ou pela atuação em produções televisivas, como novelas e minisséries.

Já no segundo episódio, Maroca Pipoca recebe o escritor e jornalista cultural Fabricio Nunes, para falar sobre o projeto de produção das biografias de grandes destaques da cena musical no Amazonas, como as já lançadas biografias de Márcia Siqueira e Zezinho Corrêa, e as que estão em etapa de produção, que abordarão a vida e a obra de Felicidade Suzy e Nunes Filho.

O episódio #03 do "Café Com Bolacha" recebe Valentina Marques, Jullie D’arrigo e Caluh Marques, talentos da nova geração, e a professora de teatro Ananda Guimarães, que além de bater um papo sobre suas trajetórias, vão falar sobre a importância da formação artística em suas carreiras, como a realização de aulas de teatro, canto e dança.

Finalizando esse primeiro ciclo, no quarto episódio Maroca Pipoca recebe seus pares da Cia de Atores Escalafobéticos: Izabel Rocha, Eduardo Gomes e Omã Freire, para falar sobre os 15 anos de criação do grupo, que é um dos mais atuantes da cena teatral amazonense.

Os episódios estarão disponíveis no Garimpo Cultural, e também poderão ser acessados em nosso canal no YouTube. A série retorna em janeiro de 2022, com episódios semanais.

Os quatro primeiros episódios da série integram atividades do Garimpo Cultural, contempladas por projeto aprovado na Lei Aldir Blanc, por meio do Prêmio Feliciano Lana, viabilizado pelo Governo do Amazonas / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo / Secretaria Especial de Cultura.

