Conheça 10 livros infantis para presentear no Natal

Manaus (AM) - O Natal está chegando e presentear as crianças com algo diferente do convencional pode ser uma opção para a data. Pensando nisso, a Catapulta Editores, referência em livros infantis, traz 10 opções de presentes que unem leitura e estímulos criativos para as crianças.

Abaixo, a lista sugere livros para bebês a partir de um ano e crianças até 12 anos:

1 a 3 anos:

Veja no campo: O bebê é naturalmente curioso e se sente atraído pela natureza que o cerca.

Por isso, os detalhes e os personagens apresentados em relevo metalizado permitem que ele(a) aprenda a apontar com o dedo e ter acesso à linguagem.

Coleção Toque e escute: As narrativas são apresentadas às crianças em desenhos coloridos e cheios de detalhes.

Com os títulos – “A floresta”, “Os pets”, “A fazenda”, “A natureza” e "O deserto", os pequenos escutam os sons dos animais acariciando as texturas e tem uma experiência mista com os livros que chegam para incentivar a literatura na primeira infância.

Livro de banho: Um livro para brincar no banho e descobrir os animais. A hora do banho ficará muito mais divertida com o livro macio e impermeável.

3 a 5 anos:

Mini Abremente: Escrever, apagar e começar as atividades lúdicas novamente é uma das características dos livros.

As páginas de "Animais do bosque" e "Animais do oceano" contam com perguntas e desafios para as crianças ao longo da narrativa e cada livro oferece mais de 40 atividades.

Clube de arte infinita (Carimbos): Coleção que promove as habilidades artísticas das crianças por meio da brincadeira e poderão estampar desde as mais simples formas, até as mais complexas.

5 a 7 anos:

Quero fazer origami: Neste livro um personagem muito particular explica o passo de cada projeto, se trata de uma folha de papel que vai se transformando em distintos animais, plantas e objetos.

Aveludarte: Traz cenários lúdicos para colorir e desenhos com traços em veludo para facilitar a pintura.

Com o livro, os pequenos poderão dar vida a diversos cenários, com o auxílio de traços em veludo para ajudar na criação.

O livro é encadernado e tem 32 páginas, recheadas de desenhos para pintar.

+8 anos:

Coleção LEGO: Com nossa coleção, as crianças podem se aventurar de forma lúdica, prática e interativa que irão inspirá-los a continuar a experimentar seus próprios designs e modificações.

Marvel Guia de Personagens: Uma coleção de 2 livros de caracteres em ordem alfabética. Cada livro inclui todos detalhes de 25 heróis e vilões da Marvel e um quebra-cabeça de 300 peças.

Coleção Gente pequena grandes sonhos: Crescer com o incentivo de realizar os próprios sonhos é algo que impulsiona o desenvolvimento das crianças.

E os livros trabalham a temática com os pequenos ao mostrar a trajetória de mulheres e homens que marcaram a história de alguma forma.

Todas as opções de livros podem ser encontradas nas principais livrarias do país, tanto em lojas físicas quanto online, além do e-commerce da editora no www.catapultalivros.com.br com preços entre R$ 34,90 e R$ 119,90.



