Músico amazonense assina trilha sonora de espetáculo de Natal

Manaus (AM) - Em cartaz até 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, o espetáculo “Um Presente para o Natal” apresenta uma trilha sonora com a assinatura do músico amazonense César Lima. O repertório conta 18 músicas, sendo 13 composições autorais, entre elas os temas dos personagens principais, como “Chegada Sr. Meia Noite”, “Ana e o Sonho Mágico”, “Guardião do Tempo” e “Dança dos Duendes Operários”, executados pela Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, com regência dos maestros Marcelo de Jesus e Otávio Simões.

César Lima destaca que é a primeira vez que monta uma setlist para o tradicional concerto natalino do Estado. Ele conta que já dividiu a trilha sonora do musical “Ceci e a Estrela”, em 2017, com outros compositores.

“É um espetáculo que requer muita responsabilidade para atender toda a magnitude que é o concerto de Natal. Eu aceitei o convite e entrei de cabeça neste desafio, estou muito feliz com o resultado”, comenta o músico. “Então eu posso dizer que é meu concerto de Natal em 100%, no qual pude compor, orquestrar e fazer os arranjos”.

No projeto, Lima teve a participação de Jr. Armstrong, que fez a transcrição dos arranjos para as partituras.

“A família Armstrong é parceira, eu sempre convido um deles para trabalhar comigo. Ter um grande músico da nossa terra, como o Júnior, me ajudando nos arranjos foi uma honra”, declara. “O Neto toca também guitarra e violão no concerto a meu convite. Ele é um showman no espetáculo, muita coisa que ele toca, eu compus e disse que era chegar e sentir a música”.

Produção

Segundo o compositor, o processo de criação iniciou em setembro, quando ele recebeu o convite do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“O projeto pede dedicação e exclusividade, tanto pelo prazo quanto pela qualidade do material que você tem que fazer, pela quantidade de pessoas que temos que atender com a sua música dentro do espetáculo, uma orquestra, um coro, os solistas, que são os personagens principais, e o público”, afirma o artista. “Fazer parte dessa equipe é muito significante, principalmente por representar os compositores do Norte, por essa credibilidade. Para mim, é um dos eventos mais especiais e, com certeza, um dos mais felizes”.

Trajetória

César Lima tem 34 anos, é formado em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com especialização em composição para cinema, jogos e produção musical.

Ex-aluno do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, o compositor iniciou a carreira como músico da Orquestra de Violões do Amazonas, em 2010, onde desenvolveu projetos de composição e arranjo. Ele tem ainda experiência como professor de Harmonia.

“Comecei a trabalhar arranjos para violões e outras formações de grupos, ganhando mais experiências. Isso me ajudou muito e me deu segurança para encarar o concerto de Natal”, comenta o músico. “O que eu quero é que as pessoas assistam o espetáculo saibam que foi um compositor do Amazonas que fez a trilha sonora”.

Em 2012, Lima foi premiado no Festival da Canção de Itacoatiara. Como arranjador, participou de vários projetos, como “Amassunu”, Festival de Música do Amazonas e do musical “Os Saltimbancos”.

Já como compositor, realizou recentemente, no audiovisual e mídias interativas, trilhas sonoras e designer de som para longas e curtas-metragens.

Entre outros trabalhos, idealizou o The Roots VR, instrumentos Amazônicos dentro da realidade Virtual.

Programação

As récitas acontecem até 23 de dezembro, com sessões às 20h, com exceção dos domingos, quando serão apresentadas em sessões às 11h e 19h. No local, é obrigatório o uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com esquema vacinal completo contra a Covid-19.

O agendamento para as sessões de 21 a 23 de dezembro estarão disponíveis na segunda-feira (20), no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

Nos dias 19 e 23 de dezembro, as sessões vão ser transmitidas pelos canais da culturadoam no Facebook e Youtube. “Um Presente para o Natal” também vai ser exibido na TV Brasil, numa parceria com a TV Encontro das Águas, às 22h do dia 24 de dezembro e 3h30 e 12h do dia 25 de dezembro.

“O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação abrange também o Centro Cultural Palácio da Justiça, onde fica a Fábrica do Papai Noel, apresentações no Teatro da Instalação, além de Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), bairros, parques de Manaus, centros de convivência e também municípios do Estado.

Para conferir toda a agenda, acesse o Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa ( @culturadoam ).

