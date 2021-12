Novo filme do Homem Aranha estreia com promessa de recordes no cinema

A trama do novo filme gira em torno do protagonista Peter Park tendo que lidar com a fama, após sua identidade secreta ter sido revelada | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na próxima quinta-feira (16), chega aos cinemas o tão esperado “Homem Aranha 3: Sem Volta para Casa”. Após meses de espera e muita especulação acerca do andamento da amada franquia da Marvel, nesta semana os fãs poderão saciar todas as suas expectativas.

A trama do novo filme gira em torno do protagonista Peter Park tendo que lidar com a fama, após sua identidade secreta ter sido revelada. Por não conseguir conciliar suas atribuições da vida de herói e pessoal, o homem aranha recorre a ajuda do Dr. Estranho, para que o mesmo realize um feitiço que faça com que ninguém se lembre sua identidade, exceto sua tia May, seu melhor amigo Ned e sua namorada, MJ.

O longa traz para o elenco antagonistas de franquias anteriores, como Doutor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e Duende Verde (Willem Dafoe). A volta das personalidades, traz para a sequência, a oportunidade de os fãs contemplarem um gosto do multiverso no cinema.

Muitos admiradores ainda acreditam fielmente que a trama irá envolver também a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield, atores que protagonizaram as antigas franquias do herói, o que tornaria a história ainda mais eletrizante.

A estudante e fã da Marvel assumida, Luana Araújo, disse que as expectativas para o novo filme são altas e que o mesmo, marca para muitos, um momento de volta ao cinema no período “pós pandemia”.

“As expectativas estão altas graças a incerteza das possíveis aparições dos outros atores que deram vida ao teioso e pela confirmação dos vilões das outras franquias, o que abre oficialmente o multiverso no universo cinematográfico”, afirmou ela.

Inspiração

A adaptação do filme foi inspirada em um dos HQ’s mais polêmicos da história de Peter Park: “Um dia a mais”, publicado em 2008. A narrativa é sequência do HQ de Guerra Civil, onde ocorreu um dos embates mais importantes do universo Marvel: Homem de Ferro x Capitão América.

Na briga, Homem Aranha fica ao lado de Tony Stark, e em uma demonstração de apoio, ele retira sua máscara em rede nacional, revelando sua identidade. Em troca da atitude, ele pede proteção para Tia May e Mary Jane.

Com os rumos do conflito, Park muda de ideia e se junta ao grupo do Capitão, atitude esta que faz com que o mesmo se torne foragido da justiça e acabe perdendo a proteção para sua família. Na história, o antagonista da trama, Rei do Crime, descobre a localização de MJ e tenta matá-la. Entretanto, a vítima acaba sendo sua amada tia, May.

A partir disso, a narrativa de “Um dia a mais” se inicia com o herói buscando desesperadamente a cura para sua tia. O Aranha recorreu a ajuda de heróis como Homem de Ferro, Dr. Estranho e Senhor Destino, e mesmo com algumas alternativas colocadas em mesa, nenhuma reposta foi encontrada para salvá-la. Ele encontra ajuda com ninguém menos que Mefisto, um demônio que regula a terra extradimensional dos mortos.

A proposta do demônio é simples: para salvar a Tia May, Peter Park precisaria sacrificar o seu romance com Mary Jane. Ambos concordaram e assim, findou um dos relacionamentos mais admirado do mundo Marvel. E é por esse motivo, que a HQ é vista de maneira negativa por muitos admiradores.

Com base nisso, é possível entender como o HQ irá contribuir na narrativa do novo filme: A busca do Homem Aranha pelo anonimato. Além disso, há indicativos que a escolha possa guiar a narrativa do herói em dois caminhos: uma possível despedida para o herói no universo MCU (praticamente impossível) ou uma busca por mais autonomia nas próximas sequências.

O que resta, é esperar até o dia o dia 16 para descobrir quais os caminhos que o amado Homem Aranha irá traçar no universo.

