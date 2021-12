“Cravos, Nheengatu e Azor” estreiam no Cine Casarão

Os ingressos podem ser adquiridos pelo perfil do Instagram | Foto: Reprodução

A partir desta quinta-feira (16), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, renova sua programação e passa a exibir três filmes inéditos: "Cravos", "Nheengatu" e "Azor".

Os ingressos podem ser adquiridos pelo perfil do Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), de forma antecipada.

O primeiro longa a estrear na quinta, às 16h30, é "Cravos" de Marco Del Fiol. Nele, o fotógrafo em ascensão Christian Cravo em suas viagens pela Uganda, Tanzânia e Namíbia, reflete sobre a perda de seu pai, o renomado fotógrafo Mário Cravo Neto, dos amigos que morreram no terremoto do Haiti e as desavenças com sua família.



Entre traumas e memórias, ele constrói um panorama sobre a relação entre três gerações de artistas, unindo a vivência de Christian a depoimentos do escultor modernista Mário Cravo Júnior e registros deixados por Cravo Neto. O filme será reexibido no sábado (18), às 17h30.

Ainda na quinta-feira, às 18h30, entra em cartaz "Nheengatu", de José Barahona. Ao longo de uma viagem no alto Rio Negro, na Amazônia profunda, o diretor busca uma língua imposta aos índios pelos antigos colonizadores. Por meio desta língua misturada, o nheengatu, e dividindo a filmagem com a população local, o filme se constrói no encontro de dois mundos. A reexibição será no domingo (19), 16h30.

A terceira e última estreia da semana é na sexta-feira (17), às 19h30, e trata-se de "Azor", de Mariano Llinás. Em Azor, Yvan de Wiel é um banqueiro privado de Genebra. Durante a ditadura da Argentina, ele viaja para o país para que possa substituir seu parceiro que desapareceu. Entre salões silenciosos, piscinas e jardins luxuosos, um duelo remoto acontece entre dois banqueiros que, apesar de usarem métodos diferentes, são cúmplices de uma discreta e implacável forma de colonização. A reexibição será sábado, às 15h30.

Durante a ditadura da Argentina, ele viaja para o país para que possa substituir seu parceiro que desapareceu | Foto: Reprodução

Programação

Ainda na programação do Cine Casarão, é possível conferir as continuações "Wild – Rede Selvagem" (sexta, 15h30), "Madalena" (sexta, 17h30) e "Deserto Particular" (sábado, 19h30, e domingo, 18h30).

Na quarta-feira (15), ocorre a "Quarta dos Clássicos" com entrada gratuita. Na oportunidade, será exibido, às 16h "Matrix" com direção de Lana Wachowski e Lilly Wachowski; além das webséries "Da Ideia ao Palco do Amazonas Film Festival" e "Sol Pipoca e Magia", às 18h30.



Leia mais:

"Lua Vermelha" é lançado no AM

"Selvagem" estreia no Cine Casarão