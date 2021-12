Cantora Karen Francis lança single “Confissão”

“Confissão” apresenta um pouco mais da sonoridade R&B que tem marcado os últimos trabalhos de Karen Francis | Foto: Leonardo Leão





Manaus (AM)- Quase seis meses depois do lançamento do EP “Acontecer - Ao Vivo”, a artista amazonense Karen Francis apresenta o seu novo single, a música “Confissão”, que será lançada nas plataformas de streaming na quinta-feira (16).

A música anuncia a chegada de seu álbum de estreia e conta com a participação da rapper e cantora Anna Suav. A faixa foi produzida dentro da programação das Seletivas "Se Rasgum Amazônia Legal", do Festival Se Rasgum (PA), e integra a coletânea musical lançada pelo evento no mesmo dia, junto com os trabalhos de outros artistas da região.

“Confissão” apresenta um pouco mais da sonoridade R&B que tem marcado os últimos trabalhos de Karen Francis. Com referências como os trabalhos de Drake, SZA, Doja Cat, Ella Mai e Sade, o single é um R&B contemporâneo, com um groove experiente guiado pela bateria e baixo gravados pelos produtores e músicos Iuri Freiberger e Kassin. As linhas de guitarra foram feitas por Mack Soul. Como participação, a rapper Anna Suav transforma a música em um diálogo enérgico, quase que como um jogo de perguntas e respostas.

Karen Francis é cantora, compositora e instrumentista | Foto: PH Neto

" ‘Confissão’ é um flerte, uma declaração. Depois de tanto tempo cantando a temática de relacionamentos (mal) acabados, eu acho que merecia cantar sobre esperança no sentido afetivo também " Karen Francis, cantora

A música foi produzida pelo beatmaker Wzy (SP), com coprodução da própria cantora. Além disso, o produtor Iuri Freiberger (RS) assinou a direção de produção e a cantora Elisa Maia (AM) realizou a direção vocal do single.

Karen Francis é cantora, compositora e instrumentista, e uma representante distinta do R&B contemporâneo produzido no Norte do país. A voz potente, a lírica sensível e a musicalidade que une raízes da música negra, sonoridades africanas e influências de rap, gospel e afrobeat marcam as melodias da artista, natural de Maués, no interior do Amazonas.

A paixão pela música a acompanha desde a infância, e a motivou a aprender a tocar violão, cantar e, mais tarde, ingressar na Licenciatura em Música na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Desde então, Karen Francis tem transformado em canções suas vivências e discussões sobre relacionamentos, sexualidade, desejos, ancestralidade e negritude.

No repertório, a artista já conta com o EP “Acontecer” (2018) e a releitura “Acontecer - Ao Vivo” (2021), além de participações nos trabalhos do rapper Ian Lecter e do grupo Saravá e apresentações em shows e festivais como Sofar Sounds, Até o Tucupi, Somas, Virada Sustentável, Passo a Paço, entre outros.

