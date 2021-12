É fã do Homem-Aranha? Teste seu conhecimento neste quiz

O Portal Em Tempo preparou um quiz para testar os conhecimentos dos fãs da saga | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - E um dos filmes mais esperados do ano finalmente chegou aos cinemas mundiais. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa estreou oficialmente nesta quinta-feira (16) e já é considerado um sucesso pela crítica especializada, batendo recordes de bilheteria apenas na pré-estreia.

O longa, que é mais um lançamento da Marvel, promete trazer grandes emoções. Pensando nisso, o PORTAL EM TEMPO fez um quiz especial para os fãs do "amigão da vizinhança".

Considerado um dos heróis mais queridos dos quadrinhos, na nova aventura de Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, Peter Park tem que lidar com a fama, após sua identidade secreta ter sido revelada. Por não conseguir conciliar a vida pessoal e a vida de herói, ele recorre ao herói mítico, Dr. Estranho, para que ele realize um feitiço que faça com que ninguém se lembre de sua identidade, exceto sua tia May, seu melhor amigo Ned e sua namorada, MJ.

O feitiço acaba mexendo com a realidade e traz vilões de outras franquias do Homem-Aranha de volta, levantando a possibilidade de trazer as outras versões do herói, interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield. No entanto, ainda não é confirmada a presença dos atores no filme.

Teste seus conhecimentos sobre o filme e veja se você realmente sabe tudo sobre a saga que promete mexer com o Universo Marvel.





1 - Quais o Editor/Roteirista e Desenhista/Roteirista que criaram o Cabeça de teia? Stan Lee e Jack Kirby Stan Lee e Steve Ditko Jim starling e John Byrne 2- Qual foi a primeira aparição do Herói nos quadrinhos? Quadrinho Action Comics #17 (março de 1972) Quadrinho Timely Comics #22 (junho de 1962) Livro de antologia Amazing Fantasy #15 (Agosto de 1962) 3 - Quem foi a primeira Namorada do Aracnídeo nos Quadrinhos? Betty Brant Gwendolyn Maxine Stacy ou (Gwen Stacy) Mary Jane Watson Gata Negra (Felícia Hardy) 4 - Quais os nomes dados à Peter Parker, Tia May, J. J. Jameso e Mary Jane em traduções bizarras após a primeira animação do Homem-Aranha? Peter Parker foi chamado de Pedro Prado. Tia May virou Tia Maria. John Jonah Jameson tornou-se João Jonas Jaime e Mary Jane foi traduzida como Maria Joana Peter Parker foi chamado de Peterson Pedro. Tia May virou Tia Meiri. John Jonah Jameson tornou-se Jaime João Jemerson e Mary Jane foi traduzida como Mari Juana Peter Parker foi chamado de Pedro Pereira. Tia May virou Tia Mara. John Jonah Jameson tornou-se Jonas Július James e Mary Jane foi traduzida como Maria Jane 5 - Em Qual Revista e ocasião o Herói foi obrigado a usar o Uniforme Chamado "Homem-vergonha"? Amazing Fantasy #258 (1984). Logo após o Sr. Fantástico, ajudar Peter a se livrar do simbionte alienígena, o Tocha Humana queimou seu antigo uniforme fazendo o herói saltar nú pelos prédios, cobrindo-se apenas com duas folhas do jornal Clarim diário,para cobrir suas vergonhas. Peter ainda teve que colocar um saco de papel na cabeça Amazing Spider-Man #258 (1984). Logo após Reed Richards, o Sr. Fantástico, ajudar Peter a se livrar do simbionte alienígena, o Tocha Humana lhe emprestou um antigo uniforme do Quarteto Fantástico, com o qual Peter completou ao colocar um saco de papel na cabeça Timely comics #328 (1972). Logo após enfrentar o Quarteto Fantástico, ao se livrar do simbionte alienígena que tomava controle de suas ações, ganhou um novo uniforme, porém, não possuía máscara, colocando uma cueca na cabeça e furando no lugar dos olhos 6 - Em sua versão mais recente, uma passagem de manto foi feita, cite qual o nome do novo alter ego do Homem-Aranha Pedro Prado Mike Moreira Peter b. Parker Miles Morales 7 - Cite a frase que o Tio Ben disse a Peter, momentos antes de sua morte e que o herói carrega consigo como um mantra, para que possa suportar o peso de suas obrigações como herói nos momentos mais difíceis "Com Grandes Poderes, vêm grandes responsabilidades" "Que a força esteja com você" "Decisões difíceis exigem determinação forte" "No dia mais claro, na noite mai escura, nenhum mal escapará a minha visão"

Responder





Leia mais:

Homem-Aranha está de volta ao MCU com terceiro filme confirmado

Papa Francisco se encontra com Homem-Aranha após missa no Vaticano