Festival traz Xand Avião e Zé Vaqueiro para Manaus em abril de 2022

Manaus (AM)- O Amazonas é alvo de grandes shows musicais por conta do avanço na vacinação. O ano de 2022 está bem próximo e já promete aos brasileiros um festival musical inovador e de tirar o fôlego.

O projeto “Viiixe! Forró e Piseiro”, anunciado em setembro deste ano, confirmam a data de abertura para a compra dos ingressos do festival em Manaus que será realizado no dia 20 de abril de 2022, na Arena da Amazônia.

As vendas começaram às 00h00 desta quinta-feira (16) para clientes do cartão Elo. Já no dia 18, a venda será aberta para o público geral. Os ingressos estarão disponíveis no site BaladAPP.

Entre os principais artistas presentes no festival e que contribuíram para que o gênero do forró ganhasse ainda mais força no Brasil, estão nomes como Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Nattan, Vitor Fernandes, Felipe Amorim, Priscila Senna, Pisadinha de Luxo, Ávine, Biu do Piseiro, Zé Cantor, Marcynho Sensação, entre outros.

“Será um momento para celebrarmos a volta dos shows no país e a alegria contagiante que só o forró e o piseiro podem trazer ao público. Vamos disseminar a energia positiva do Nordeste e mostrar suas belezas naturais em todas as regiões do Brasil”, revela Rui Reis, representante da Top Eventos.

O evento terá ainda ambientes temáticos, inúmeras ativações, espaços totalmente instagramáveis para aqueles que não perdem a oportunidade de tirar muitas fotos e, claro, bares com diversas opções de comidas típicas e bebidas.

" Esperamos que independente do estilo musical preferido, todos possam se dar a oportunidade de curtir um pouco desse ritmo nordestino tão contagiante, que tenho certeza que não vai deixar ninguém parado " Xand Avião, cantor

Todos os shows possuem autorização das prefeituras e seguem os protocolos de segurança exigidos. Todos os maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 de forma física ou através dos aplicativos da prefeitura de saúde local que mostram a carteirinha digital.

