Agenda do fim de semana apresenta eventos na capital e no interior

Manaus (AM) - A programação para o fim de semana conta com diversos eventos nos espaços culturais de Manaus.

A campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, do Governo do Amazonas, continua em destaque, com atração também no interior do estado.

O espetáculo “Um presente para o Natal” tem sessões no fim de semana, porém já estão esgotadas.

As inscrições para as últimas sessões, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, abrem na segunda-feira (20), no Portal da Cultura ( https://eventos.cultura.am.gov.br/ ).

Para o acesso à programação é exigido o uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com ciclo completo contra Covid-19.

O "Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria", é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).



Confira a programação:

Quinta-feira (16)

17h30 – No Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) tem um sarau literário com o projeto “Poetisa.te”, que conta com o lançamento do documentário “Palavras não ocultadas”, sobre poesia e liberdade de expressão dentro da sala de aula.

O acesso é gratuito.

19h – No Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) vai ser apresentado o espetáculo “A Árvore Mágica”, com o grupo Espatódea.

O espetáculo conta a história de três operários chamados para realizar o trabalho especial de acender a árvore de Natal.

Para prestigiar, é necessário agendar vaga pelo Portal da Cultura ( https://cultura.am.gov.br/portal/evento/?id=2568 ).

Sexta-feira (17)

19h – Também no Teatro da Instalação, o Coletivo de Histórias apresenta “Contos Natal”, sobre a magia e os personagens que vivem o encanto da época. O espetáculo é interativo e propõe reencenar clássicos da literatura. No elenco, Ítalo Almeida e Thiana Colares.

Na direção musical, Lucas Mesquita. Para prestigiar, é necessário agendar vaga pelo Portal da Cultura ( https://cultura.am.gov.br/portal/evento/?id=2571 ).

19h – No Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul), o show de humor “Então, é Natal!”, com a personagem Lady Parker e banda. O acesso é gratuito.

19h – O Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio, zona oeste) tem mais uma sessão do espetáculo “A Árvore Mágica”, com a Espatódea.

19h – Já no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona norte), o público prestigia o espetáculo “O Natal de Joaquim”, que narra uma visita surpreendente na noite de Natal: o Menino Jesus.

20h – No Teatro Manauara (shopping Manauara, zona centro-sul), é apresentado o show “Céu Particular”, da cantora Duda Raposo, que conta com projetos autorais e independentes.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pela internet ( https://baladapp.com.br/a/show-ceu-particular-duda-raposo-manaus-am-17-de-dezembro-de-2021/2155 ).

Sábado (18)

8h – O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial, zona sul) inicia a programação com um show da cantora Yaneza e também conta a apresentação dos palhaços Espaguete, Ventarola, Spoleta e mágico Davis.

Também tem shows musicais de Jorcimara, Lucinha Cabral, além do grupo Pastorinhas de Borba. A programação vai até meio-dia, e o acesso é gratuito.

18h – Na programação do “Natal nos Parques”, no Parque Rio Negro, os palhaços Puxa-Puxa, Lero-Lero, Dorminhoco e o malabarista Alain Vasques divertem o público.

O local também terá um show de Hip Hop e apresentação dos corais da Universidade do Estado Amazonas (UEA), Vozes da Caixa Econômica Federal, Adventus e Cosmos, além de um show de Serginho Queiroz. As atrações vão até 21h.

18h – No Parque Jefferson Peres, se apresentam os palhaços Picolé, Paçoca, Perna de Pau Cle Cle, e Odney e boneco Luizinho. A música fica a cargo dos grupos Uns e Outros, Pastorinhas de Borba e Alecrim Nativo (infantil), com programação até 21h.

19h – No Teatro da Instalação, tem apresentação do espetáculo “O Roubo do Natal”, com Cia. de Atores Escalafobéticos, que conta a história de Alfred e Jenna, assistentes atrapalhados do Papai Noel que são surpreendidos com o roubo da estrela do Natal.

Vagas podem ser agendadas pelo Portal da Cultura ( https://cultura.am.gov.br/portal/evento/?id=2569 ).

Domingo (19)

8h – No domingo, a programação do Centro Cultural dos Povos da Amazônia inicia com um show de Carlos Batata.

local também tem apresentações dos palhaços Spoleta, Gravata, Creme de Leite e Ventarola. Até 17h, o público prestigia shows de France Martins, Nicolas Junior, Armando de Paula, Nelly Miranda, Luso Neto e Milena Di Castro.

O grupo Contação de História Cia. Trilhares também participa da programação com os “Contos Natalinos”.

17h – No município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), ocorre o encerramento do “Natal Itinerante” no interior do estado.

A programação é realizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, com espetáculo “A Caravana Mágica do Natal”, da Companhia de Teatro Metamorfose, que apresenta personagens tradicionais do Natal.

18h – No Parque Rio Negro, das 18h às 20h, as trupes de animação Tapas Produções e Cle Cle Eventos realizam programação para toda a família no local.

O cantor Afonso Rodrigues encerra a programação com um show de voz e violão.

18h – O Parque Jefferson Peres recebe os palhaços Alegria, Tatá, Quiabo, Gororoba e a programação encerra com a trupe de animação Criatê, além do show musical com Geniais Band.

A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).



