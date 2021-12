Veja dicas de pratos com ingredientes regionais para a ceia de Natal

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Faltando poucos dias para o Natal, as famílias já estão organizando o cardápio da ceia. Para quem quiser surpreender os convidados, o chef e professor do curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa, Michel Brito, preparou sugestões com ingredientes típicos da região.

O professor ressalta que os ingredientes locais são muito ricos e únicos e, quando misturados, garantem uma experiência gastronômica especial. “Soltar a criatividade e ousar. Essa é a dica para quem quer oferecer uma ceia diferenciada e cheia de sabor”, destacou.

Michel Brito diz que, além do sabor, incluir produtos regionais é também uma forma de economizar, já que nos supermercados é possível perceber a alta no preço de itens como o bacalhau, peru e tender.

Esses produtos, segundo o professor da Santa Teresa, podem facilmente serem substituídos por pirarucu ou tambaqui. “Mesmo estando também mais caros nesse período do ano, os peixes regionais ainda estão mais em conta”, frisou.

Confira a sugestão de cardápio:

Pirarucu à portuguesa

Ingredientes

2Kg de Pirarucu fresco

2 limões

1kg batata

2 pimentões verdes

1 pimentão amarelo (opcional)

1 pimentão vermelho (opcional)

2 tomates

2 cebolas

1 maço de cheiro verde

500 ml azeite

1 vidro de azeitonas pretas

Sal e pimenta do reino a gosto

2 folhas de louro

Modo de preparo

Corte o pirarucu em postas e esprema o suco dos limões, deixando o peixe marinar por pelo menos cinco minutos. Em seguida, retirar o pirarucu, temperar com sal e pimenta do reino e grelhar os dois lados em uma frigideira antiaderente, com um pouco de azeite, e reservar.

Corte as batatas em rodelas e cozinhe. Corte em rodelas todos os outros ingredientes.

Para montar, coloque em um refratário as batatas, depois as postas de pirarucu e intercale com os outros ingredientes, até formar duas camadas. Finalize com bastante azeite e leve ao forno apenas para gratinar.

Farofa de banana

Ingredientes:

1 Kg de farinha do Uarini

3 bananas pacovã

200 gramas de manteiga

1/2 maço de cebolinha

Sal e pimenta do reino a gosto

1 cebola

2 dentes de alho

Óleo de soja suficiente para fritar a banana

Modo de preparo

Torre a farinha em uma frigideira e reserve. Corte a banana em cubinhos, frite e reserve. Em uma panela adicione manteiga, cebola, alho até dourar. Adicione a farinha, mexa por alguns minutos e apague o fogo. Misture a banana com a farinha, adicione sal e pimenta a gosto.

Arroz caboquinho

Ingredientes

1 kg de arroz

1 cebola

3 dentes de alho

30 ml de azeite ou óleo de soja

1 maço de cebolinha

300 g de tucumã

2 bananas pacovã

300 g de queijo coalho

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela adicione azeite, cebola, alho e o arroz, e refogue. Em seguida, adicione água e deixe cozinhar. Quando o arroz estiver pronto, adicione o tucumã cortado em lâminas, a banana frita cortada em cubinhos e o queijo coalho. Finalize com cebolinha.

