Milena di Castro retorna aos palcos com show de MPB em Manaus

Manaus (AM)- Neste domingo (19) às 16h, a cantora e compositora Milena di Castro fará o show de MPB “Violão e Voz - entre amigos”, no Centro Cultural Povos da Amazônia, conhecida popularmente como Bola da Suframa, na zona Sul de Manaus. A entrada é franca.

" É uma honra voltar a cantar MPB, afinal, o meu trabalho dos últimos 17 anos é muito forte na música infantil, como vocalista da Banda Di Bubuia. Estamos ensaiando para levar um show único e emocionante, com clássicos da MPB e vamos fazer uma homenagem a Zé e ao Oscar " Milena di Castro, cantora

Parceiro de carreira e amigo de mais de 20 anos da cantora, Cileno fará participação no show, destacando suas composições.

“Eu recebi o convite da cantora e artista, Milena di Castro com surpresa positiva, pois somos praticamente contemporâneos e há tempos que não dividíamos o palco. Já tivemos oportunidade de estar juntos no palco, inclusive do Teatro Amazonas e em outros grandes eventos. Há tempos a gente não se encontra para tocar junto, foi um convite surpreendente e estou muito feliz, até porque terá homenagem a dois grandes amigos que é o Oscar Filho, o qual tive oportunidade de gravar com ele a música ‘Urubu’ e Zezinho Corrêa, tenho certeza que será um grande show”, disse Cileno.

Outra grande participação é do cantor e compositor Luso Neto, que possui uma carreira consolidada no Amazonas e também no sul e sudeste do País, com parcerias ilustres com o compositor Kiko Zambianchi.

Para acompanhar Milena di Castro os músicos: Fabrício Rodrigues (violão) e Alan Rodrigues (baixo). “Vai ficar tudo entre família com meu irmão e meu sobrinho, pela primeira vez dividindo o palco com a tia”, brinca a artista.

Trajetória

A cantora iniciou no começo da década de 90 a participar de festivais estudantis como compositora e logo em seguida a tocar em bares da capital amazonense.

Foi selecionada pelo projeto “Valores da Terra”, da extinta Fundação Villa-Lobos; em 2003 gravou o CD “Segundas no palco ao vivo”, com mais 23 cantores e compositores, com apoio do Governo do Amazonas e da extinta Amazônia Celular, com a música “Velha Melodia” de sua autoria e de Fabrício Rodrigues; em 2005 grava a música “Urubu”, para o CD “Elas cantam Oscar Filho”.

Foi idealizadora e coordenadora de festivais como: I e II Cefest (Festival da Canção do Cefet-AM, atual Ifam), I Festival de MPB do Amazonas, realizado no Anfiteatro da Ponta Negra, com apoio da Fundação Villa-Lobos. Participou como apoio técnico do Festival Amazonas de Música (FAM) em Parintins e recentemente teve sua música selecionada para o I Femuarte, que está previsto para 2022.

Em 2000, fundou a Banda Di Bubuia e em 2004 começou o projeto “Como é bom ser criança”, no meio da gravidez do seu único filho, Marcus Vinicius di Castro, o que era para ser uma série de show, virou o trabalho da banda que há 17 anos faz música infantil.

Na pandemia, a Banda Di Bubuia é a primeira banda a fazer live solidária exclusiva para compra de cestas básicas, no dia 08 de abril de 2020, o que alavancou a campanha Alimente Nossa Arte que até então não tinha nome, onde nos 11 meses que passou à frente da campanha conseguiram, juntamente com todos os artistas apoiadores, doar cerca de 6 mil cestas básicas aos artistas amazonenses.

Lembrando que, desde agosto, todos os eventos do Estado do Amazonas há a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação ou certificado com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, no momento de acessar o Centro Cultural Povos da Amazônia, conforme estabelecido no decreto nº 44.442/2021.

