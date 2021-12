Vacina Premiada sorteia 50 pares de ingressos para espetáculo de Natal

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus (AM) - A campanha Vacina Premiada irá sortear 50 pares de ingressos para o espetáculo “Um Presente para o Natal” e visita à "Fábrica do Papai Noel'', no dia 21 de dezembro. Podem participar do sorteio as pessoas que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única.

Os interessados em participar podem se inscrever de hoje (16) até o domingo (19), no site oficial da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br ). As atrações compõem a programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a alegria é feita de magia”. Para cada evento serão sorteados 50 pares de ingressos.

O resultado dos sorteados na campanha Vacina Premiada será divulgado na segunda-feira (20), por meio do site oficial da campanha ( www.vacinapremiada.am.gov.br ) e nas redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

Leia mais:

