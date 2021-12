Livro destaca cineastas mulheres do Amazonas

“Olhar Feminino: O Norte na Direção” preenche um espaço na história no cinema local | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Trazendo um registro da produção cinematográfica feminina no Amazonas, o livro “Olhar Feminino: O Norte na Direção” será lançado neste sábado (18) com uma noite de autógrafos no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, no Centro de Manaus, a partir das 19h30.

Aberto ao público, o lançamento do livro irá contar com a presença dos integrantes do Cine Set para a noite de autógrafos e coquetel. Cada livro será vendido por R$ 30 na noite do evento.

Após a noite de lançamento, “Olhar Feminino: O Norte na Direção” estará à venda no site e no Instagram do Cine Set assim como no Casarão de Ideias.

Escrito por Pâmela Eurídice, a obra busca resgatar o trabalho das diretoras do cinema amazonense, sendo o foco as que estiveram em atividade nos últimos sete anos.

Estruturado em cinco capítulos, o livro acompanha a história do cinema, trazendo um panorama geral de como as personagens femininas são projetadas seguido do histórico à atuação feminina no audiovisual amazonense.

O público poderá ainda acompanhar entrevistas com as cineastas locais em atividade – Aline Medeiros, Dheik Praia, Eliana Andrade, Flávia Abtibol, Izis Negreiros, Kátia Brasil, Keila Serruya Sankofa e Michelle Andrews – e as análises de suas produções.

“Olhar Feminino: O Norte na Direção” preenche um espaço na história no cinema local, evidenciando nomes de mulheres ativas em nossa produção e que tem se destacado a nível nacional e internacional com participação em mostras, festivais e rodadas de negócio.

" Enquanto os dados da produção nacional apontam para uma ausência de diretoras não-brancas, o Amazonas segue na contramão, tendo como suas principais realizadoras mulheres pretas, pardas e indígenas. Dessa forma, colocou-se em pauta como as obras destas desmistificam o olhar que há sobre o norte e as mulheres atrás das câmeras " Pâmela Eurídice, escritora

Pâmela Eurídice é jornalista, formada pela Universidade Federal do Amazonas, mestranda no Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/UFAM) – onde pesquisa sobre mulheres no cinema amazonense, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e do Coletivo Elviras de Mulheres na Crítica Cinematográfica. Participou de duas edições do Festival Internacional de Mulheres no Cinema (2018 e 2020), apresentou e produziu o podcast Visões Femininas e escreve para o Cine Set.

O projeto foi contemplado no Edital de Conexões Culturais de 2019, realizado pela Prefeitura de Manaus.

