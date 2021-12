Amazonenses decoram a casa para o Natal e mantém tradição viva

A decoração não falta na casa de famílias do Amazonas | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus (AM) - Guirlandas, enfeites, bolas e árvores contribuem para que o clima de Natal seja ainda mais forte na casa das famílias manauaras. Como grande celebração pelo nascimento de Jesus Cristo, a decoração é tradição e deixa a data mais linda e significativa.

Ana ama se dedicar a decorar sua árvore de natal | Foto: Arquivo pessoal

O clima natalino já chegou na casa da dona de casa Ana Luzitana Lima, de 69 anos. Desde do fim de novembro, ela já se prepara para que sua casa fique pronta para o grande dia do Natal.

A idosa revela que é um hábito que mantém todo ano e que deixa tudo ainda mais significativo para a data cristã mais importante: o nascimento de Jesus. Para ela a decoração contribui que o ambiente fique ainda mais alegre.

Maria Giulietta declara que a decoração é uma preparação para o momento tão importante que a reunião familiar | Foto: Arquivo pessoal

A atitude de decorar também é cheia de significado para a psicóloga Maria Giulietta Pinto Cardoso de Carvalho. Para ela, o momento traz à tona uma série de lembranças afetivas.

" Enfeitar a casa é estar preparado para um momento maravilhoso que é reunir a família toda em torno de um momento tão espiritual e importante, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Cada enfeite tem outra conotação, cada luz fica mais iluminada, tudo passa a ter um significado maior " Maria Giulietta Pinto Cardoso de Carvalho, Psicóloga

Decorar é tradição

Giulietta fez um cartão de natal digital para desejar "Feliz Natal" e mostrar a decoração | Autor: Reprodução

O sentimento de felicidade e esperança que o natal traz é universal. A decoração contribui para que o espírito natalino permaneça neste momento de fim de ano. Por isso, a atitude de decorar, muitas vezes é transmitida de geração para geração, ativando ainda mais a chama natalina.

Maria Giulietta revela que a sua paixão por decoração não surgiu do nada, e sim, foi passada de gerações, vindo desde de sua bisavó, que passou para sua avó e depois para sua mãe, e por fim, para ela. O hábito é uma tradição familiar.

A psicóloga tem o objetivo de manter essa tradição viva e principalmente, presente na vida de seus filhos e netos.

Giulietta ao lado do Papai Noel que herdou da mãe e da Mamãe Noel que adquiriu para complementar a decoração | Foto: Arquivo pessoal

"A gente sempre procura passar aquilo que se tem de melhor e eu creio que a espiritualidade através dessas festas cristãs e da decoração. Ela abrange muito mais do que uma simples decoração, mas um encontro. Não só de pessoas, mas de afetos", explica.

Inclusive, Giulietta ainda possui decorações que herdou de sua mãe. Um exemplo é um Papai Noel e laços que compõem a decoração natalina.

Ana revela que se diverte toda vez que começa a preparar a decoração natalina | Foto: Reprodução

Como tudo na vida, tudo tem seus prós e contras. Na parte da decoração natalina não é diferente.

A dona de casa Ana Luzitana se distrai e se diverte toda vez que começa a preparar a decoração natalina. Para ela a melhor parte do momento é ver tudo começar a ganhar vida e as luzes começarem a acender. O momento é especial, pois significa que todo o tempo dedicado teve êxito e a decoração ficou da forma que queria.

Já a pior parte, Ana brinca que é quando termina tudo e vai na expectativa para ligar as luzes , e acaba não acendendo.

As lembranças e o saudosismo são a melhor parte para Giulietta no momento de decorar a sua casa. Além disso, ainda vem o sentimento de expectativa para agradar os netos que irão prestigiar a decoração natalina.

"A melhor parte de enfeitar é que quando estou enfeitando, lembranças vão me tomando. As mais antigas, gostosas e tão agradáveis. Preparo minha casa para impactar a minha família e os meus netinhos. Tudo com amor para recebê-los", conta.

Como a pior parte, está o fim da festa. A sensação de que o natal acabou e que todo o encanto que a decoração traz já não é o mesmo, pois o ápice finalizou.

"Agora o pior com toda certeza é o desmanchar da festa, que sempre dá saudosismo".

A motivação de decorar

O ato de decorar é significa celebrar esse momento tão importante, que é o nascimento de Jesus | Foto: Arquivo pessoal

A decoração traz consigo um significado muito maior que o estético. Como toda festa de aniversário, tudo é preparado para celebrar a vida daquele que está aniversariando no dia. No natal, não deixa de ser diferente e é a celebração do verdadeiro significado do natal, a vida de Jesus Cristo.

Amante do natal, Giulietta já até mesmo fez uma árvore de bichinhos | Foto: Arquivo pessoal

A psicóloga Maria Giulietta revela que o que mais marca e motiva as pessoas decorarem é o sentimento de emoção, pois a decoração também é uma forma de linguagem.

"Eu acho que o que motiva as pessoas é a emoção. A emoção propicia que você tente resgatar o que você ama, o que está longe. De uma forma agradável, enfeitar é uma linguagem também 'Eu me preparei para você, me preparei para esse grande momento'. Qual grande momento? Estar com a família reunida em oração", explica.

A dona de casa, Ana, tem uma família grande - com quatro filhas e oito netos - e finaliza dizendo que o natal é um momento de luz e reunião familiar, com isso a decoração significa celebrar esse momento tão importante.

"Natal é luz, alegria e reunião de família, amigos e muita fartura. A decoração traz isso, a celebração desse momento, sem esquecer, é claro, o nascimento do menino Jesus".

De onde vem a tradição?

Os primeiros registros de árvores decoradas com velas surgiram em 1730. No começo, as árvores eram enfeitadas com rosas de papel, maçãs, nozes e bolachas.

Depois surgiram outros tipos de decorações, como luzes, bolas de vidro, estrelas, guirlandas, laços, anjos ou outras figuras. Em Berlim, a primeira árvore de Natal foi erguida em 1785.

No século XVII, inicialmente o costume se espalhou entre os altos funcionários e cidadãos ricos nas cidades. Já que os enfeites ainda eram escassos e, portanto, muito caros mesmo na Europa Central.

As primeiras bolas de vidro soprado apareceram para venda em torno de 1830. Mas elas eram artigo de luxo, somente os mais abastados tinham acesso e podiam enfeitar suas árvores com elas.

Mas o costume de decorar árvores de Natal se espalhou da Alemanha para o mundo inteiro. Foi só no século XIX que os emigrantes do século XVIII levaram o costume para os Estados Unidos.

A primeira árvore de Natal na “Casa Branca” foi erguida em 1891, mas a primeira árvore de Natal nas Américas foi de Friederike Riedesel von Lauterbach. Ela era a esposa do general comandante das tropas Brunswick e a árvore foi erigida em Sorel / Canadá em 1781.

Assim, aos poucos a tradição foi se alastrando, e com elas as inovações, como o surgimento das árvores artificiais, feitas de plástico.





